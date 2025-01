Quem é Steve Witkoff, enviado de Trump para o Oriente Médio - Mesmo antes da posse de Trump, Witkoff participou das negociações e pressionou por um cessar-fogo em Gaza. Empresário do ramo imobiliário é amigo pessoal do republicano e não tem experiência com diplomacia.As tensas negociações entre o grupo palestino Hamas e Israel, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, tiveram seu desfecho dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Enquanto o presidente Joe Biden, que deixa o cargo nesta segunda-feira (20/01), elogiou o "trabalho conjunto" entre as equipes que deixam e assumem a Casa Branca, o republicano comemorou o "épico acordo de cessar-fogo" e atribuiu o desfecho ao seu enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Ainda não está claro qual foi o peso de Witkoff nas negociações, que já aconteciam sob o comando de Brett McGurk, assessor de Biden para o Oriente Médio. Relatos de mediadores presentes nos diálogos, porém, indicam que o enviado de Trump foi decisivo para pressionar o relutante primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a assinar o acordo.

Historiadores ainda terão que julgar qual peso o trabalho preparatório de McGurk e a intervenção de Witkoff tiveram para o desfecho das negociações. Para Witkoff, no entanto, o acordo de cessar-fogo foi uma estreia perfeita para alguém que não tem experiência na diplomacia.

De advogado a investidor

Semelhante ao seu primeiro mandato, quando Trump nomeou seu genro, Jared Kushner, para o Oriente Médio, o presidente republicano optou por um enviado sem treinamento diplomático. Witkoff deve sua nomeação a uma amizade de décadas com Trump. Ambos ganharam muito dinheiro com investimentos imobiliários e passaram grande parte de suas vidas em Nova York.

Witkoff, que é dez anos mais jovem que Trump, nasceu numa família judaica no Bronx, em 1957, filho de um alfaiate de casacos femininos. Ele cresceu em Long Island, ilha preferida dos nova-iorquinos mais ricos.

Em 1983, Witkoff se formou em direito na Universidade de Hofstra, em Long Island, e começou sua carreira profissional no escritório de advocacia Dreyer & Traub, especializado em imóveis.

Décadas de amizade

Apenas dois anos depois, Witkoff entrou no ramo imobiliário como empresário, aos 28 anos, e fundou uma empresa em Nova York. Com ela, comprou edifícios e acumulou mais de 3 mil apartamentos durante o boom imobiliário da década de 1980.

Dessa época também data a amizade com Donald Trump, como Witkoff testemunhou no processo de fraude do republicano num tribunal de Nova York.

Os dois se conheceram em 1986, numa padaria da metrópole americana. Como Trump não tinha dinheiro em mãos, Witkoff pagou um "sanduíche de presunto com queijo" para o empresário. Trump se lembrou desse encontro sete anos depois, e desde então são amigos.

Consultoria tributária para Trump

Desde 1997, Witkoff tem sua própria empresa imobiliária, o Witkoff Group, que faz negócios nos EUA e no Oriente Médio e também emprega sua esposa e seus filhos.

Durante sua primeira presidência, Trump contou com a consultoria de Witkoff em questões fiscais e tributárias. No último ano de mandato, o republicano o indicou ao Great American Economic Revival Industry Group, que tinha a tarefa de combater as consequências econômicas da pandemia de covid-19.

Doação milionária para a campanha eleitoral

Em 2024, o Witkoff doou pelo menos 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) para a campanha de Trump. No passado, porém, também doou grandes quantias para adversários do republicano no partido.

Na convenção nacional do Partido Republicano em julho de 2024, Witkoff e seu filho Zach fizeram breves discursos. O empresário imobiliário elogiou a desregulamentação e as reduções de impostos encampadas por Trump no primeiro mandato, que, segundo ele, estimularam investimentos no setor.

Quando Trump se mudou de volta para a sua propriedade em Mar-a-Lago após deixar a Casa Branca, em 2021, Witkoff o seguiu e também passou a morar na Flórida.

Zach se casou em 2022 na propriedade de Trump, Mar-a-Lago, e Andrew, seu outro filho, faleceu em 2011, aos 22 anos, devido a uma overdose de drogas.

As expectativas de Trump em relação a Witkoff para preparar mais "acordos" para o presidente no Oriente Médio são altas. "Steve será uma voz implacável pela paz e vai nos deixar orgulhosos", disse Trump ao nomear seu amigo de longa data como enviado para o Oriente Médio.Autor: Andreas Noll