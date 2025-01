Putin parabeniza Trump e diz estar "aberto ao diálogo" para "paz duradoura" na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou nesta segunda-feira (20) o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que está "aberto ao diálogo" sobre a Ucrânia para alcançar uma "paz duradoura", quase três anos após o início do conflito. A imprensa russa aguarda com cautela o novo mandato de Trump.

Com informações de Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Moscou

"Estamos abertos ao diálogo com o novo governo americano sobre o conflito ucraniano", disse Putin em uma reunião com ministros transmitida pela televisão russa. "Quanto à solução da situação, gostaria de enfatizar que seu objetivo não deve ser uma breve trégua (...), mas uma paz duradoura baseada no respeito aos interesses legítimos de todas as pessoas", acrescentou.

"É claro que lutaremos pelos interesses da Rússia, pelos interesses do povo russo", afirmou o presidente russo.

O magnata republicano prometeu no ano passado acabar com "a guerra na Ucrânia" e afirmou que evitaria uma "Terceira Guerra Mundial".

Putin acolheu com satisfação o desejo de Trump de evitar uma Terceira Guerra Mundial.

O presidente francês, Emmanuel Macron, durante pronunciamento de Ano Novo ao exército, alertou nesta segunda-feira (20) que a guerra da Rússia contra a Ucrânia não vai terminar "amanhã ou no dia seguinte", apesar das promessas de Trump de terminar o conflito em pouco tempo, sem explicar como.

A imprensa russa se manteve bastante cautelosa na expectativa dos primeiros gestos concretos do novo presidente americano. As autoridades russas, assim como os meios de comunicação, repetem que ainda é cedo para fazer julgamentos.

Cobertura discreta

A cobertura midiática do evento foi, portanto, relativamente discreta, com pouco tempo dedicado ao assunto nas emissoras de TV. Algumas até relegaram a questão ao final de seus noticiários, optando por reportagens sobre o último comício de Trump diante de seus apoiadores, realizado na véspera de sua posse.

Para entender melhor as expectativas russas, é necessário recorrer à imprensa, onde a pergunta mais frequente é: "O que esperar?". O jornal econômico Vedomosti responde que o que realmente importa não são as declarações de Trump e sua equipe, mas sim o que eles serão realmente capazes de implementar.

O jornal RBK considera que esse segundo mandato de Trump será diferente do primeiro, descrevendo-o como "mais experiente e endurecido". Segundo o RBK, Trump já fez muitas promessas em seu estilo de comunicação habitual, incluindo uma resolução rápida da crise na Ucrânia, a compra da Groenlândia e até a integração do Canadá aos Estados Unidos. No entanto, assim como o Vedomosti, o RBK destaca que ainda é cedo para ver resultados concretos, apontando a falta de clareza sobre as ações específicas que Trump pode tomar.

(com AFP)