Professora: Trump quer impor relação de 'hierarquia e submissão' a países

Ao reassumir o poder nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (20), o presidente americano, Donald Trump, mostrou em seu primeiro discurso que quer estabelecer uma relação de "hierarquia e submissão" a outros países, opinou a professora de Relações Internacionais Bárbara Motta no UOL News, do Canal UOL.

É um governo que quer deixar claro, do ponto de vista da política internacional, que existe uma relação de hierarquia e submissão dos mais países em relação aos Estados Unidos. Bárbara Motta, professora de Relações Internacionais

Após a eleição, Trump tem feito uma série de ameaças a países tidos como parceiros estratégicos, como os vizinhos México e o Canadá. Ele também sinalizou o objetivo de tomar o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia (que pertence à Dinamarca) e, para isso, cogitou até mesmo o uso das Forças Armadas.

O presidente quer colocar esse discurso de forma explícita, quer demarcar isso de forma muito clara e ele faz isso não só agora, mas em outras circunstâncias, quando ele se vale em vários momentos de discursos de insegurança, de instabilidade, de uma política do medo, digamos assim.

Outras administrações [americanas já] fizeram isso, sempre colocaram os Estados Unidos acima dos demais países, da sociedade, mas buscavam apresentar isso de forma mais sutil. Não é isso que o Trump faz com esse discurso de posse, enfim, nesse exato momento. Bárbara Motta, professora de Relações Internacionais

Mantega: Trump faz jogo inteligente e estabelece nova 'política do porrete'

No UOL News, o economista e ex-ministro Guido Mantega disse que Trump faz um jogo duro, mas inteligente, e relembrou da chamada política de Big Stick (ou "Grande Porrete", na tradução livre).

Essa política foi aplicada pelo presidente Theodore Roosevelt, que governou o país entre 1901 e 1909. Ela tinha como objetivo expandir a influência econômica e política dos EUA, muitas vezes utilizando a força militar. Foi nessa época, por exemplo, que os americanos apoiaram a independência do Panamá da Colômbia e garantiram o controle sobre a construção e operação do Canal do Panamá.

Ele não vai anexar o Canadá, quer dizer, ele ameaçou. Ele está fazendo uma política praticada pelo governo do Theodore Roosevelt, que se chamava Big Stick. E a política dele era essa, mostrar um grande porrete, Big Stick, para defender os interesses americanos... Expandir as ações da marinha americana no exterior e tudo mais.

Então, acho que o Trump está inaugurando uma nova política do Big Stick. Mas o Big Stick também com uma mão mostra o porrete e com a outra mão mostra a cenoura. Você tem que escolher o que você vai aceitar... Economista e ex-ministro Guido Mantega, nos governos Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT)

Professor: 'Desafio de Trump será cumprir promessas de campanha'

No UOL News, o professor Maurício Moura, especialista em política americana, da Universidade George Washington, afirmou que um dos grandes desafios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será cumprir as suas promessas de campanha.

Em primeiro lugar já foi feita uma estimativa aqui em Washington que, para deportar os 11 milhões de [imigrantes] ilegais, o custo unitário é de US$ 14 mil. Esse, obviamente, que é um valor que vira um valor bilionário, que não está em nenhuma linha do orçamento americano. Então, a primeira pergunta prática é onde é que vão sair os recursos para uma movimentação dessa.

Obviamente, deve haver muitos atos simbólicos de deportação nessa primeira semana aí. Então, muita coisa vai acontecer, mas o ponto de vista de escala, de volume, é bastante incerto como é que eles vão fazer isso. E também tem o fato que eles dependem dos outros países, dos países aceitarem de volta as pessoas que estão sendo deportadas.

Se isso se materializar vai ter uma pressão no mercado de trabalho, obviamente isso vai bater nos preços. Professor Maurício Moura

A posse de Donald Trump para o seu segundo mandato na presidência dos EUA está prevista para o longo do dia de hoje (20). A programação começou a partir das 8h (de Brasília). Os ventos árticos esperados deixaram as temperaturas abaixo de 0°C e, por questões de segurança, Trump ordenou que o discurso de posse, orações e outros pronunciamentos fossem realizados na Rotunda do Capitólio dos EUA.

