Presidente afastado da Coreia do Sul recusa-se a ser interrogado e segurança de tribunal é reforçada

Por Hyunsu Yim e Jack Kim

SEUL (Reuters) - O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, recusou-se nesta segunda-feira a ser interrogado pelos investigadores em uma inquérito sobre a possibilidade de ter cometido insurreição, enquanto dezenas de seus apoiadores enfrentavam a possibilidade de serem acusados por um violento tumulto em um prédio do tribunal.

As autoridades disseram que a segurança estava sendo reforçada no Centro de Detenção de Seul, onde Yoon está sendo mantido como preso preventivo, e no Tribunal Constitucional, que está realizando um julgamento de impeachment para decidir se ele será removido permanentemente da Presidência.

Yoon tornou-se o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser preso na semana passada por causa de sua declaração de lei marcial de curta duração em 3 de dezembro.

No domingo, ele foi formalmente processado para ser detido, inclusive tendo sua foto tirada, depois que um tribunal aprovou um mandado, citando a preocupação de que o suspeito pudesse destruir provas.

Após a decisão da meia-noite, partidários furiosos de Yoon invadiram o prédio do Tribunal do Distrito Ocidental de Seul na madrugada de domingo, destruindo propriedades e entrando em confronto com a polícia, que às vezes era dominada por uma multidão que empunhava barricadas quebradas para atacá-los.

Das 90 pessoas que foram detidas após os confrontos, a polícia planeja manter 66 sob custódia sob a acusação de invasão, obstrução do dever oficial e agressão a policiais, informou a Yonhap News Agency.

Outros infratores ainda estavam sendo identificados e a polícia também tomará medidas legais contra eles, disse o ministro da Justiça em exercício, Kim Seok-woo, a um comitê judiciário do Parlamento.

O presidente interino Choi Sang-mok expressou profundo pesar pela "violência ilegal" no prédio do tribunal e também pediu à polícia que aplique a lei rigorosamente para evitar a repetição do que aconteceu no domingo.

A agitação ocorre em meio à pior crise política da Coreia do Sul em décadas, que abalou a quarta maior economia da Ásia.

Nesta segunda-feira, o banco central da Coreia do Sul rebaixou sua projeção de crescimento econômico para 2025 para entre 1,6% e 1,7%, abaixo dos 1,9% previstos em novembro, citando a incerteza política.