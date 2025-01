Petróleo cai enquanto mercado aguarda ordens executivas de Trump sobre energia

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, tomou posse do cargo pela segunda vez e disse que declararia imediatamente uma emergência energética nacional, prometendo encher as reservas estratégicas e exportar energia norte-americana para todo o mundo.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 64 centavos de dólar, ou 0,8%, a 80,15 dólares, em fechamento antecipado devido ao feriado do Dia de Martin Luther King Jr. nos EUA.

Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) caíam 1,30 dólar, ou 1,7%, para 76,58 dólares. O contrato mais ativo do WTI, de março, recuava 91 centavos de dólar, ou 1,2%, a 76,48 dólares. Não haverá fechamento para os contratos do WTI devido ao feriado nos EUA.

Trump e aliados sinalizaram que usariam sua autoridade para aprovar rapidamente novos projetos de petróleo, gás e energia elétrica que normalmente levam anos para serem autorizados.

Trump, que prometeu durante sua campanha eleitoral ampliar a perfuração de petróleo e gás sob o slogan "drill, baby, drill", também assinará uma ordem executiva com foco no Alasca, disse uma autoridade norte-americana, acrescentando que o Estado é fundamental para a segurança nacional dos EUA e poderia permitir o transporte de gás natural liquefeito para outras partes dos Estados Unidos e para países aliados.

Trump também disse em seu discurso de posse que imporia tarifas e tributaria países, e prometeu uma revisão do sistema comercial.

O foco está nas ordens executivas que Trump assinará nas próximas 24 horas, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

Também se espera que Trump faça anúncios de políticas que incluam o fim de uma moratória nas licenças de exportação de GNL como parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a economia.

Os índices de referência do Brent e do WTI avançaram mais de 1% na semana passada, registrando o quarto ganho semanal consecutivo, depois que o governo Biden impôs sanções a mais de 100 navios-tanque e a dois produtores de petróleo russos.

Isso levou a uma corrida dos principais compradores de petróleo, a China e a Índia, por cargas imediatas e uma corrida por fornecimento de navios, conforme comerciantes de petróleo russo e iraniano procuraram navios-tanque que não estivessem sob sanções para o transporte de petróleo.

Embora as novas sanções possam cortar o fornecimento da Rússia em quase 1 milhão de barris por dia, os recentes ganhos de preço podem ter vida curta, dependendo das ações de Trump, disseram os analistas do ANZ em nota a clientes.

Trump prometeu ajudar a acabar rapidamente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que poderia envolver o relaxamento de algumas restrições para permitir um acordo, disseram eles.

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Trump por assumir o cargo horas antes da posse de Trump em Washington e disse que estava aberto ao diálogo com a nova administração dos EUA sobre a Ucrânia e armas nucleares.

O alívio da tensão no Oriente Médio também manteve os preços do petróleo sob controle. Hamas e Israel trocaram reféns e prisioneiros no domingo, marcando o primeiro dia de um cessar-fogo após 15 meses de guerra.

(Reportagem de Arathy Somasekhar, Florence Tan e Arunima Kumar)