Passageiro morre após cair da escada de desembarque de avião em SP

Um passageiro morreu no domingo (19) após cair da escada de um avião durante o desembarque em São José do Rio Preto (SP).

O que aconteceu

Marco Antonio D'Amico, de 67 anos, caiu durante a saída do avião. A vítima vinha no voo 3082 da Latam do Aeroporto de Congonhas e desembarcava no Aeroporto de São José do Rio Preto.

Equipe tentou reanimar Marco, que já estava sem sinais vitais. O atendimento foi inicialmente feito pela Seção Contraincêndio da concessionária Aeroportos Paulistas e, na sequência, o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado.

A aeronave era o Airbus A320. Segundo informações da Flight Aware, ela decolou às 17h15 de São Paulo e chegou ao seu destino às 18h24 sem atraso.

Marco Antonio era auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto. ''Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós'', escreveu a Sinafresp em nota de pesar.

Ele também era representante sindical da entidade. Segundo o Sindicato, ele havia sido recém-eleito para mais um mandato.

Concessionária lamentou o caso. ''A ASP lamenta profundamente o ocorrido e expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor'', disse em nota.

A Latam disse se solidarizar com os familiares da vítima. A companhia também informou que, devido a um acidente, um voo programado para às 19h05 atrasou e decolou às 21h26.