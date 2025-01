Dia da mudança: como é a transição entre os moradores da Casa Branca

O dia da posse do novo presidente dos Estados Unidos também marca a mudança dos moradores da Casa Branca. Nesta segunda-feira (20), equipes embalam os pertences da família do atual presidente, Joe Biden, e recebem os itens da família do presidente eleito, Donald Trump.

O que aconteceu

Equipe tem de 4 a 5 horas para realizar o trabalho. Ele ocorre entre o momento em que o atual presidente sai da Casa Branca para a posse até quando o presidente recém-empossado e sua família chegam para as festividades do dia.

Cerca de 100 funcionários da Casa Branca são responsáveis pela mudança. Enquanto alguns membros da equipe embalam e retiram os itens de uma família, outros trazem os pertences dos novos moradores.

Mudança é conduzida pelo chefe de cerimônias da Casa Branca e não por empresas externas. Os funcionários são pessoas que possuem autorizações de segurança, conhecimento sobre o imóvel e compreensão das tradições da Casa Branca.

Dia começa com o "adeus" da atual família. Pela manhã, o presidente e a primeira-dama se despedem de todos os funcionários da Casa Branca na Sala de Jantar de Estado. Os antigos residentes são presenteados com as bandeiras dos Estados Unidos que foram utilizadas no primeiro e no último dia de seu mandato.

"O presidente e a primeira-dama andam até todo mundo e se despedem e se abraçam, e às vezes as pessoas choram", disse Kate Andersen Brower à ABC News. Brower é autora do livro "The Residence: Inside the Private World of the White House" (A Residência: Dentro do Mundo Privado da Casa Branca, em tradução livre).

Assim que o presidente e a primeira-dama saem da Casa Branca para a cerimônia de posse, os funcionários começam a mudança. Colchões, roupa de cama e até a marca de produtos de limpeza são mudados para os favoritos dos novos moradores. Mudanças na decoração e reformas são feitas posteriormente.

"É um milagre logístico, eu acho", afirmou Jeffrey Engel, diretor do Centro de História Presidencial da Universidade Metodista Meridional. Enquanto um caminhão de mudança fica posicionado em uma direção, para levar os pertences do presidente que está encerrando o mandato, outros chegam do lado oposto, prontos para descarregar os pertences da nova família.

Preparação para a mudança começa quando as primárias terminam. A partir disso, o chefe de cerimônias começa a pesquisar sobre as preferências dos candidatos que podem ganhar as eleições. Ele aprende hábitos básicos, como o que a família gosta de comer no café da manhã e até quais marcas de produtos de limpeza eles preferem.

Donald e Melania Trump voltam à Casa Branca nesta segunda-feira (20). Como os funcionários da residência tendem a permanecer por muitos anos em seus cargos, vários serão rostos conhecidos dos novos moradores.