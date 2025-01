Minério de ferro sobe com melhora do sentimento, mas fraqueza do setor imobiliário limita alta

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram na bolsa de Dalian pela oitava sessão consecutiva, já que a potencial redução das tensões entre China e Estados Unidos impulsionou o sentimento do mercado, embora as preocupações com a lentidão do setor imobiliário chinês tenham limitado o aumento.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,13%, a 800,5 iuanes (109,40 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura caiu 0,15%, para 103,7 dólares a tonelada.

A economia da China encerrou 2024 com um crescimento anual de 5%, auxiliada por uma série de medidas de estímulo, cumprindo as metas do governo e superando as previsões do mercado.

Enquanto isso, agentes de mercado aguardam a posse presidencial de Donald Trump e clareza sobre a direção das políticas do novo governo.

As ações da China e de Hong Kong saltaram na segunda-feira, já que uma conversa por telefone entre o presidente chinês Xi Jinping e Trump aliviou parte das tensões e elevou o sentimento.

Ainda assim, a produção acumulada de aço caiu em 2024, à medida que a fraqueza do mercado imobiliário continuou a pesar sobre a demanda de aço, disseram analistas do ING.

A Country Garden, que já foi a maior incorporadora imobiliária da China em vendas, espera chegar a um acordo com credores no próximo mês.

A incorporadora não cumpriu com as obrigações de pagamento da dívida de 11 bilhões de dólares em títulos offshore no final de 2023, aprofundando uma crise de dívida no setor imobiliário.

(Reportagem de Michele Pek)