Magnatas da tecnologia ganham protagonismo durante posse de Trump

Os bilionários proprietários das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Elon Musk, da Tesla, Mark Zuckerberg, da Meta, e Jeff Bezos, da Amazon, ocuparam lugares de destaque na cerimônia de posse do presidente Donald Trump nesta segunda-feira (20), em uma demonstração sem precedentes de seu poder e influência na Casa Branca.

Esses magnatas da tecnologia, cujas empresas estão entre as mais valiosas do mundo, passaram as dez semanas desde a eleição presidencial americana buscando conquistar o favor de Trump, marcando uma mudança drástica em relação à postura mais hostil de Silicon Valley durante o primeiro mandato de Trump, há quatro anos.

Entre os presentes estavam também o CEO da Apple, Tim Cook, e o CEO do Google, Sundar Pichai, juntamente com o cofundador da ferramenta de busca, Sergey Brin. O CEO do TikTok, Shou Chew, sentou-se na última fila do palco, mesmo com o futuro de sua plataforma nos Estados Unidos ainda incerto.

No domingo, o TikTok agradeceu a Trump por prometer um decreto para salvar o aplicativo de uma proibição no território americano, embora seu destino permaneça indefinido enquanto estiver sob a propriedade total da empresa chinesa ByteDance, desafiando uma lei aprovada pelo Congresso.

Apesar do número limitado de lugares após a cerimônia ser transferida para dentro do Capitólio devido ao frio, o CEO da Meta, Zuckerberg, compareceu com a esposa, Priscilla Chan, enquanto Bezos estava acompanhado da namorada, Lauren Sánchez.

Suas posições de destaque no palco da inauguração, mais visíveis até do que as de muitos membros do gabinete, foram particularmente notáveis para Zuckerberg, que meses atrás havia sido ameaçado por Trump com prisão perpétua.

Zuckerberg ganhou destaque recentemente ao alinhar as políticas de sua empresa à visão de mundo de Trump, incluindo a remoção do serviço de verificação de fatos nos Estados Unidos e a flexibilização das restrições a discursos de ódio contra a diversidade nas redes sociais Facebook e Instagram.

Musk demonstrou o apoio mais forte a Trump, contribuindo com 277 milhões de dólares (R$ 1,67 bilhões) para a campanha do agora presidente e transformando sua plataforma X em um amplificador para as vozes pró-Trump.

O magnata foi posteriormente designado para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, que será responsável por aconselhar sobre cortes na administração pública.

Por sua vez, Bezos, assim como Zuckerberg e outros pares, visitou a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, antes da posse, em busca de um tratamento favorável, contratos governamentais e uma supervisão regulatória reduzida para a Amazon.

Bezos, que também é proprietário do The Washington Post, gerou controvérsia ao bloquear o apoio planejado do jornal à candidata democrata e vice-presidente Kamala Harris para as eleições de 2024, o que desencadeou protestos entre jornalistas e clientes.

arp/sms/llu/mr/am

© Agence France-Presse