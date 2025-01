Lula reclama de preços e diz que é tarefa do governo fazer alimento chegar à mesa do povo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a reclamar, nesta segunda-feira, 20, do preço dos alimentos. De acordo com ele, o governo tem que garantir que os alimentos cheguem à mesa da população em "condições compatíveis" aos salários dos trabalhadores.

"Se a gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente tem que trabalhar outra coisa importante: reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador", afirmou Lula, em discurso de abertura na primeira reunião ministerial deste ano, em referência ao slogan de seu terceiro mandato: União e Reconstrução.

E completou: "Os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue à mesa do povo trabalhador, da dona de casa, à mesa do povo brasileiro em condições compatíveis com o salário que ele ganha."

Ao término da fala de abertura, Lula afirmou que o próximo a falar seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fará uma exposição do cenário econômico brasileiro. Em seguida, falarão o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira.

Após as falas, o presidente disse que irá abrir o microfone aos demais participantes da reunião. "A gente vai começar por quem não falou nas outras reuniões", comentou.