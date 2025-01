Lula diz torcer para Trump fazer gestão profícua e que EUA continue a ser parceiro do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz torcer para que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro histórico que é com o Brasil, mesmo sob a gestão de Donald Trump, e que espera que o novo presidente faça um governo para melhorar a vida da sua população. De acordo com Lula, o Brasil não quer guerra com nenhum país, seja Estados Unidos, Venezuela ou China.

"Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os EUA continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil", afirmou Lula em discurso de abertura na primeira reunião ministerial deste ano. O encontro acontece nesta segunda-feira, 20, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.

"Da nossa parte, não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante, não a desavença, não a encrenca", completou.