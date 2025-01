Lula diz torcer por boa gestão de Trump: 'Não quero briga com americanos'

O presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira (20), na primeira reunião ministerial do ano, desejar que Donald Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos nas próximas horas, faça uma "gestão profícua".

O que aconteceu

Presidente disse querer que norte-americanos continuem a ser parceiros históricos do Brasil. "O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser os parceiros históricos que são do Brasil", falou. "Nós não queremos briga nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz."

Durante a campanha presidencial nos EUA, Lula disse abertamente torcer pelo então adversário de Trump, Joe Biden. "Acho que o Biden é a certeza de que os Estados Unidos vão continuar respeitando a democracia", declarou o presidente em junho passado. "Se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer." Depois, os democratas substituíram Biden por Kamala Harris para enfrentar Trump, e ela foi derrotada.

Republicano convidou ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para cerimônia de posse em Washington. O evento seguirá o protocolo tradicional das posses de presidentes norte-americanos, em que são convidados embaixadores, não chefes de Estado. Entretanto, Trump abriu exceções para autoridades com quem tem simpatia, como o argentino Javier Milei.

Com o passaporte retido em meio a investigações sobre tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro não pôde viajar. A esposa, Michelle, e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal, estão na capital norte-americana para representá-lo. Há também uma comitiva com ao menos 16 parlamentares bolsonaristas no local. A Câmara dos Deputados e o Senado informaram que todos viajam com recursos próprios.