Indiciado pela PF, neto de Figueiredo se reúne com bolsonaristas nos EUA

Paulo Figueiredo, neto de João Figueiredo —o último presidente da ditadura militar—, se encontrou com a comitiva de parlamentares bolsonaristas que está nos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Ele é um dos indiciados pela Polícia Federal no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Economista e ex-comentarista da Jovem Pan, Figueiredo foi um dos 40 indiciados por tentativa de golpe. Segundo o relatório da PF, ele foi responsável por propagar fake news e incentivar ataques contra militares contrários ao golpe em programas de rádio e televisão.

Dentro do núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, o economista e influenciador digital PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, devido sua capacidade de penetração no meio militar, pelo fato de ser neto do ex-presidente da República, o General João Baptista Figueiredo, foi o responsável por divulgar informações falsas com o objetivo de incitar integrantes do meio militar a se voltarem contra comandantes que se posicionavam contra a ação criminosa que estava em execução. Trecho do relatório da PF

Parlamentares bolsonaristas participaram de um curso ministrado por Figueiredo nos Estados Unidos, onde ele mora atualmente. As fotos foram compartilhadas pelo senador Jorge Seif (PL-SC). Também estavam no encontro os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Mario Frias (PL-SP), Marcel Van Hattem (Novo-RS), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Segundo Seif, o curso tratou da história dos Estados Unidos. O senador afirmou que também foram discutidos outros assuntos frequentemente abordados pelos bolsonaristas, como aborto, liberação das drogas, redes sociais, a chamada "agenda woke" e ativismo judicial. "Paulo Figueiredo, em total doação, empenhou-se para ministrar esse curso intenso e transformador", escreveu.

O economista também se encontrou com Michelle Bolsonaro. Figueiredo publicou uma foto ao lado da ex-primeira-dama nesta segunda-feira (20). "Minha companhia para o café da manhã hoje cedo foi a melhor", diz o post.

Parlamentares se encontraram com Allan dos Santos

A deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) divulgou um vídeo em que abraça o blogueiro Allan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos. Ele teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em outubro de 2021 por calúnia, injúria, ameaça e organização criminosa no âmbito dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. O governo brasileiro fez um pedido de extradição ao governo americano no ano passado.