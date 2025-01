Índice STOXX 600 fecha estável com posse de Trump no centro das atenções

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias fecharam estáveis nesta segunda-feira, depois de terem atingido o maior nível em três meses na expectativa de que Donald Trump evitaria aumentar tarifas sobre parceiros comerciais dos Estados Unidos assim que tomasse posse como presidente.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação positiva de 0,05%, a 523,87 pontos, depois de subir mais de 2% na última semana.

O setor automobilístico, que é particularmente sensível a notícias sobre tarifas, subiu 1,1%.

Donald Trump emitirá um amplo memorando comercial nesta segunda-feira que orienta as agências federais a avaliar as relações comerciais dos EUA com a China, o Canadá e o México, em vez de usar seu primeiro dia no cargo para impor tarifas imediatamente, disse uma autoridade do novo governo Trump.

"Há uma sensação de que a abordagem de Trump será mais comedida e isso é música para os mercados. Era exatamente o que precisávamos ouvir depois de meses de preocupação com a agressividade com que ele poderia aplicar as tarifas comerciais", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Os ganhos foram de curta duração, já que a cautela tomou conta quando Trump fez o juramento de posse.

O mercado acionário europeu tem mostrado nervosismo devido à preocupação de que as políticas protecionistas de Trump possam estimular a inflação nos EUA e Europa.

A Alemanha é particularmente vulnerável a quaisquer tarifas. O ministro das Finanças alemão, Joerg Kukies, disse que Berlim adotará uma abordagem de "esperar para ver" com relação às ações do novo presidente dos EUA.

O índice bancário da zona do euro teve alta de 1,2%, o destaque entre todos os setores, seguido por um ganho de 1,2% no setor de recursos básicos.

O setor de serviços públicos caiu 1,1%, a maior baixa.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,18%, a 8.520,54 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,42%, a 20.990,31 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,31%, a 7.733,50 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,34%, a 36.143,83 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,23%, a 11.943,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,31%, a 6.583,91 pontos.