Golpe do IPVA: sites falsos oferecem descontos; veja como se proteger

As tentativas de golpes digitais aumentaram, com criminosos se aproveitando da pressa dos contribuintes para aplicar fraudes com sites falsos que imitam páginas oficiais, oferecendo supostos 'descontos imperdíveis'. Um dos mais visados do momento diz respeito ao calendário de pagamento do IPVA 2025 em São Paulo, que começou no último dia 13.

Três sites foram detectados, segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), prometendo descontos falsos para enganar motoristas. Há fraudes envolvendo pagamento do IPVA citando vários casos em que motoristas caíram nesses golpes.

Como funcionam os golpes

Esses links fraudulentos são disseminados por e-mails, SMS, redes sociais e até anúncios patrocinados no Google, Facebook e Instagram em contas fakes. O contribuinte que acessa o link e realiza o pagamento acaba transferindo o valor para contas de criminosos, sem que o imposto seja realmente abatido.

De acordo com Alexander Coelho, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, da Godke Advogados "criminosos utilizam engenharia social para criar sites falsos que imitam páginas oficiais dos estados ou bancos. Esses sites promovem 'descontos' no pagamento do IPVA, atraindo vítimas pela promessa de economia".

Mesmo que o proprietário do veículo desconfie do golpe nas páginas seguintes, já forneceu vários dados pessoais, como nome, data de nascimento, CPF e número do Renavam do veículo.

Como se proteger

Coelho sugere algumas práticas importantes para evitar ser vítima desses golpes:

• Verifique a origem do link: sempre acesse os sites oficiais da Secretaria da Fazenda do seu estado ou do Detran através de buscas seguras ou diretamente digitando o endereço no navegador.

• Desconfie de descontos exagerados: ofertas que parecem boas demais para ser verdade geralmente são armadilhas.

• Mantenha-se informado: siga as atualizações dos órgãos oficiais e utilize suas plataformas para o pagamento do IPVA

• Informações do IPVA 2025 de São Paulo estão apenas no domínio sp.gov.br. Cada estado tem o link semelhante, mudando a sigla, mas mantendo o domínio gov.br

O que fazer se cair no golpe

Se você foi enganado por um link falso e já realizou o pagamento, é importante agir rapidamente:

1. Alerta ao banco: imediatamente contate a instituição financeira para tentar reverter a transação ou bloquear o cartão utilizado.

2. Registro de ocorrência: faça um boletim de ocorrência para documentar a fraude, o que pode ajudar em investigações futuras e na recuperação de valores.

3. Notifique a Receita Estadual: informe a Secretaria da Fazenda ou o Detran sobre o golpe para evitar cobranças futuras e obter orientação sobre o pagamento correto do imposto.

4. Monitore seus dados pessoais: fique atento a movimentações suspeitas em suas contas bancárias ou novos contratos em seu nome.

Segundo a Sefaz, é fundamental que os contribuintes estejam atentos e bem informados para garantir que seus pagamentos sejam feitos de maneira segura e correta, evitando prejuízos financeiros e outras complicações.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.