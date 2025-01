Gaza 'ressurgirá' da destruição israelense, diz Hamas

O movimento palestino Hamas afirmou, nesta segunda-feira (20), que Gaza e seu povo "ressurgirão" e reconstruirão este território palestino, devastado por mais de 15 meses de bombardeios israelenses.

"Gaza, com seu grande povo e sua resistência, ressurgirá para reconstruir o que a ocupação destruiu", disse o movimento islamista em uma declaração no segundo dia de trégua com Israel.

O Hamas também prometeu "continuar firmemente no caminho até que a ocupação seja derrotada e um Estado palestino seja estabelecido com Jerusalém como sua capital".

"Em 471 dias, os crimes sistemáticos da ocupação não conseguiram impedir nosso povo e sua corajosa resistência de manter a terra e enfrentar a agressão", acrescentou.

A guerra em Gaza começou depois que comandos do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.210 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais das autoridades israelenses.

A brutal ofensiva militar lançada por Israel em resposta deixou 46.913 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde deste território palestino governado pelo Hamas, números considerados confiáveis pela ONU.

Uma trégua entrou em vigor no domingo, permitindo um acordo de troca no qual o movimento palestino libertou três reféns israelenses em troca da libertação de 90 palestinos detidos em Israel.

