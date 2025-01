Filho de Trump forjou foto na Groenlândia, diz morador: 'Deu comida'

Durante uma viagem do filho mais velho de Donald Trump à Groenlândia, no início de janeiro, uma foto tirada pela equipe do primogênito ao lado de supostos apoiadores do presidente norte-americano eleito teria sido forjada, segundo fontes locais ouvidas pelo Fantástico, da Rede Globo.

O que aconteceu

Supostos apoiadores de Trump usaram boné com slogan de campanha do republicano na foto. "Make America great again" (faça a América grande de novo, em tradução livre), diz a frase estampada sobre a cabeça dos locais, ao lado de Donald Trump Jr, no registro divulgado no início do mês pelo empresário.

Visita de Trump Jr. à Groenlândia ocorreu pouco antes do pai declarar que pretende controlar a região semiautônoma. Semanas antes de tomar posse como 47º presidente dos Estados Unidos, ainda em janeiro, o republicano sinalizou em declarações à imprensa que cogita usar as Forças Armadas norte-americanas para ter controle sobre a maior ilha do mundo, sob posse da Dinamarca, devido a interesses econômicos.

Dois homens que aparecem na foto com o filho de Trump relataram bastidores da produção da imagem. Ao Fantástico, o estudante Oliver Bech contou que o grupo de supostos apoiadores com quem Trump Jr. posou para a foto foram levados pela equipe do empresário a um bar da capital Nuuk, onde a foto foi tirada.

"Alguns deles eram pessoas em situação de rua que foram pagos ou ganharam comida e bebida", disse o estudante. Outro estudante groenlendes que participou do retrato, Malik Dollerup afirmou ao Fantástico: "Eu estava muito a fim de conhecê-lo [Trump Jr.]. Aí eu coloquei o boné. Mas ele pediu para tirarmos uma foto e eu esqueci que estava de boné. Nem percebi".

Estudante afirmou ainda que Trump Jr. teria mencionado interesse pela anexação da ilha aos EUA. "A gente conversou um pouco e ele disse: 'Nós adoraríamos que vocês fossem parte da nossa nação'". Ele afirmou ao Fantástico, no entanto, que não concorda com a ideia de seu território ser anexado. "Se isso acontecer, nunca mais teremos chance de ser um país. Os americanos não vão deixar", destaca.

Entenda interesses de Trump na Groenlândia

Cerca de duas semanas antes da posse, Trump declarou que assumir o controle da Groenlândia era uma "necessidade absoluta". Ele sugeriu que imporia tarifas à Dinamarca se ela resistisse à sua oferta de comprar o vasto território semiautônomo.

O republicano também questionou a soberania dinamarquesa sobre a ilha. "Ninguém sabe se a Dinamarca tem qualquer direito a ela, mas, se tiver, tem de abrir mão, porque nós precisamos para nossa segurança nacional".

A maior ilha do mundo é de posse da Dinamarca — país a quase três mil quilômetros de distância e cerca de 50 vezes menor em tamanho. Em 2019, o Wall Street Journal publicou que Trump, em seu primeiro mandato como presidente dos EUA, usou "vários graus de seriedade" para questionar seu círculo sobre a compra do território dinamarquês.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede, disse que a Groenlândia "não está à venda e nunca estará". A frase foi repetida pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksenpel, que acrescentou: "A Groenlândia pertence aos groenlandeses". Atualmente, a ilha com 57 mil habitantes é um território autônomo da Dinamarca, mas tem o direito de decidir sua independência por referendo.

Entre conservadores e progressistas, políticos dinamarqueses ridicularizaram Trump. Lars Lokke Rasmussen, ex-primeiro-ministro do país, disse que "deve ser uma piada do dia da mentira (...), mas totalmente fora [de época]". Já o então porta-voz do Partido Popular, Soren Espersen, afirmou que "se ele [Trump] está verdadeiramente pensando nisso, então esta é a prova final de que enlouqueceu".