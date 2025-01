Configuração do mês de fevereiro de 2025 não se repetirá só em 823 anos

Posts que circulam nas redes sociais enganam ao afirmar que 2025 será o último nos próximos 823 anos a ter um mês de fevereiro com quatro domingos, quatro segundas-feiras, quatro terças, quatro quartas, quatro quintas, quatro sextas e quatro sábados.

Na verdade, fevereiro apresenta esta configuração em todos os anos, com exceção dos bissextos.

O que diz o post

"O próximo mês de Fevereiro será o último Fevereiro que alguém que vive agora verá. Isso porque o mês de Fevereiro deste ano tem a seguinte característica que acontece apenas uma vez em 823 anos. Este mês de fevereiro tem: 4 domingos. 4 segunda-feira. 4 terça-feira. 4 quarta-feira. 4 quinta-feira. 4 sexta-feira. 4 sábados. Mas um de seus dias terá a duração de 25 horas. Isso é chamado de *MiracleIn.", diz a mensagem da publicação.

Por que é falso

Mês de fevereiro tem 28 dias, exceto em anos bissextos. Por conta dessa peculiaridade, o mês de fevereiro sempre repetirá quatro vezes os dias da semana todos os anos. A conta é simples: 28 dias divididos pelos sete dias da semana são exatamente iguais a quatro repetições. A exceção ocorre nos anos bissextos, quando fevereiro tem 29 dias - neste caso, algum dos dias da semana se repetirá cinco vezes, contra quatro dos demais.

Ano bissexto "ajusta" calendário com translação da Terra. O tempo no qual o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, chamado de translação, dura aproximadamente 365 dias e seis horas. Esse período "extra", acumulado a cada quatro anos, soma 24 horas - ou seja, um dia completo, que é acrescentado ao mês de fevereiro. O último ano bissexto foi 2024 e, portanto, o próximo será em 2028 (aqui).

Repetição exata do calendário de 2025 acontecerá em 2031. Se levarmos em consideração a configuração exata do calendário deste ano, cujos dias 1º de janeiro e 31 de dezembro caem em uma quarta-feira, a repetição se dará em 2031, como mostra o site Time and Date (aqui) - e não em 823 anos como afirmam os posts desinformativos.

Próximo ano bissexto idêntico a 2024 será em 2052. Ainda pelo site Time and Date, verifica-se que a mesma configuração do ano de 2024, ou seja, com 1º de janeiro sendo uma segunda-feira e 31 de dezembro como uma terça, será em 2052 (aqui) - também muito antes dos 823 anos apontados pelas publicações enganosas.

Peças de desinformação sobre calendários voltaram a circular. Esta não é a primeira vez na qual posts sobre a relação entre os anos e os dias da semana causam confusão. Problemas semelhantes já foram vistos sobre 2021 (aqui), 2022 (aqui) e 2023 (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP e pelo G1.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news