Fala de Trump terá promessa de 'revolução do senso comum', adianta imprensa

Do UOL, em São Paulo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, promete iniciar a ''restauração completa da América e a revolução do senso comum'', de acordo com trechos preparados para seu discurso de posse, que deve ser lido nas próximas horas.

O que aconteceu

Partes de sua declaração foram divulgadas de forma adiantada nesta segunda-feira (20) pela imprensa americana. O evento de posse do republicano teve início às 6h no horário de Washington D.C (8h no horário de Brasília), mas o juramento deve ocorrer às 14h.

Em sua fala, Trump anunciará o início de uma ''nova era emocionante''. "Retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Uma onda de mudanças está varrendo o país'', dizem os trechos.

O presidente eleito também irá pedir aos americanos que ajam com coragem. Segundo ele, "é hora de agir novamente com coragem, vigor e a vitalidade da maior civilização da história''.

Espera-se que ainda depois da posse o político assine mais de 200 decretos, abrangendo suas prioridades políticas. "Hoje, assinarei uma série de ordens executivas históricas. Com essas ações, começaremos a restauração completa da América e a revolução do senso comum", dirá.