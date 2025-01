Executivos mostram otimismo sobre crescimento global, mas riscos permanecem, diz pesquisa

(Reuters) - As empresas de todo o mundo estão cada vez mais otimistas em relação ao crescimento global no próximo ano, mas as preocupações com a volatilidade econômica e a inflação permanecem, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Quase 60% dos presidentes de empresas ouvidos em uma pesquisa da PwC se sentiram otimistas em relação ao crescimento global nos próximos 12 meses, em comparação com 38% um ano antes. A pesquisa foi realizada principalmente antes das eleições nos EUA.

Mas 29% dos presidentes-executivos disseram que a volatilidade macroeconômica pode levar a uma perda financeira substancial no próximo ano, e quase a mesma quantidade citou a inflação como uma das principais preocupações.

"Essa pesquisa mostra que os líderes empresariais estão enfrentando esse futuro com uma combinação de otimismo sobre a economia e realismo de que os negócios precisam reinventar fundamentalmente a forma como criam valor se quiserem prosperar no futuro", disse Carol Stubbings, diretora comercial global da PwC.

O Reino Unido foi classificado como o segundo melhor país para se investir, atrás dos Estados Unidos, a primeira vez que alcançou essa posição em registros que remontam a 1997, disse a PwC.

A pesquisa global mostrou que os executivos afirmaram que os avanços na tecnologia de inteligência artificial generativa não levaram a uma redução nas oportunidades de emprego.

A maioria dos executivos ouvidos disse que o investimento em iniciativas climáticas reduziu seus custos ou não teve influência sobre eles, embora 24% tenham dito que a regulamentação complexa está dificultando o investimento climático.

A pesquisa da PwC foi realizada entre 1º de outubro e 8 de novembro em 109 países.