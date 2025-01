Donald Trump toma posse como novo presidente dos EUA; acompanhe - Presidente eleito retorna à Casa Branca após 4 anos. Evento recebe líderes da ultradireita mundial e bilionários do setor de tecnologia.A 60ª cerimônia de posse presidencial dos Estados Unidos acontece nesta segunda-feira (20/01) em Washington D.C, momento em que o republicano Donald Trump será confirmado como 47º presidente americano.

O evento conta com a presença de figuras da tecnologia, como Jeff Bezos, da Amazon, e Mark Zuckerberg, da Meta. Entre os chefes de Estado, participam o presidente da Argentina, Javier Milei, e de El Salvador, Nayib Bukele. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro não pode ir à posse por estar com seu passaporte retido pela Justiça.

Em seu primeiro dia de governo, Trump deve encampar um pacote de medidas contra a imigração ilegal, e destrinchar seu plano de aumentar tarifas de importação.

Elon Musk, dono do X que também assumirá um cargo no novo governo americano, participam da cerimônia de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Os ex-presidentes americanos Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton também foram convidados e acompanham o evento.

Trump é recebido por Biden antes de cerimônia de posseO presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chegou ao Capitólio para tomar posse para seu segundo mandato na Casa Branca na manhã desta segunda-feira (20/01), no horário de Washington D.C, ao lado do incumbente Joe Biden.

A cerimônia acontece em local fechado pela primeira vez em décadas devido ao clima frio. Mais cedo, o republicano e sua esposa, Melania Trump, encontraram Biden e a atua primeira-dama primeira dos EUA, Jill Biden, para um chá tradicional na Casa Branca.

"Bem-vindo ao lar", disse Biden a Trump enquanto ele cumprimentava seus sucessores na porta da frente da residência presidencial.

gq (AFP)

Trump chega ao segundo mandato com discurso radicalTrump assume o comando do país com um discurso radical de reversão de decisões importantes tomadas por Joe Biden e de remodelagem das instituições, com os republicanos tendo o controle sobre as duas câmaras do Congresso.

O magnata fará um discurso de posse otimista, adiantou o jornal The Wall Street Journal, citando trechos do texto, e afirmará que "uma maré de mudanças está varrendo o país", no início de "uma nova e emocionante era de sucesso nacional".

O novo presidente quer agir rapidamente após a cerimônia, com ordens executivas já preparadas para serem assinadas, a fim de acelerar as deportações, aumentar a exploração de combustíveis fósseis e reduzir as proteções do serviço civil para os funcionários do governo.