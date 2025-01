Donald Trump toma posse com promessa de lutar contra 'invasão estrangeira'

Donald Trump assume hoje a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez com a promessa de criar uma nova ordem mundial e de implementar propostas de movimentos ultraconservadores e grupos de extrema-direita. Em um discurso para apoiadores feito na noite de ontem, o presidente eleito disse que vai acabar com programas de diversidade, revogar medidas de combate ao aquecimento global e comandar uma luta contra o que chamou de 'invasão' do país. Ele disse que, a partir de hoje, milhões de estrangeiros ilegais voltarão para as suas casas e as fronteiras do país serão fechadas. A cerimônia de posse ocorre dentro do Capitólio por conta do frio e terá um esquema de segurança inédito, com 48 quilômetros de barreiras, 25 mil policiais mobilizados e drones. As promessas de Trump devem gerar uma avalanche de decretos já no primeiro dia de governo. Saiba quais são as principais.

Após início de cessar-fogo, Hamas liberta três reféns e Israel, 90 prisioneiros palestinos. Três mulheres - Romi Gonen, de 24 anos, Emily Damari, de 28, e Doron Steinbrecher, de 31- mantidas reféns há 15 meses pelo Hamas foram libertadas ontem em uma praça no centro da cidade de Gaza. Elas foram entregues à Cruz Vermelha como parte do acordo de cessar-fogo acertado entre Hamas e Israel a partir deste domingo. O Exército israelense confirmou que as três apresentam boa saúde. No fim do dia, o governo de Israel informou que libertou 90 prisioneiros palestinos, cumprindo a sua parte do pacto. Forças de segurança de Israel e representantes da Cruz Vermelha verificaram a identidade de cada prisioneiro e realizaram exames médicos antes de os libertarem. Eles estavam em uma penitenciária da Cisjordânia e não tiveram a identidade divulgada. A libertação de reféns e prisioneiros está prevista na primeira fase do acordo firmado entre as duas partes após 15 meses de conflitos. Saiba quais são os próximos passos.

Lula reúne ministério sob expectativa de reforma. O presidente fará hoje a reunião anual ministerial para reforçar a cobrança e a pressa por entregas. O encontro, que será realizado na Granja do Torto e deve durar todo o dia, ocorre sob a perspectiva de uma reforma no primeiro escalão do governo. Está prevista a participação de ministros e de líderes no Congresso Nacional. A expectativa de aliados é de que Lula destaque os índices positivos e realizações nos últimos dois anos, mas que imponha uma maior rapidez nas entregas nesta segunda metade do governo. Nas próximas semanas, o presidente deve iniciar conversas para redesenhar as pastas após as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Saiba mais.

Neymar aceita proposta salarial do Santos e tenta liberação do Al-Hilal. O Santos chegou a um acordo com o jogador e agora espera uma posição definitiva do Al-Hilal, clube com o qual ele tem contrato até junho. O Peixe discute duas possibilidades: empréstimo até junho, quando termina o atual contrato, ou a rescisão. Nas duas, Neymar diz que está disposto a abrir mão de dinheiro para voltar ao Santos. O clube estaria interessado em firmar um contrato curto com o jogador, no caso de rescisão com o clube da Arábia Saudita, a princípio de seis meses, com possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026.

Morre o jornalista esportivo Léo Batista, aos 92 anos. O jornalista e locutor morreu ontem, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 6 de janeiro em estado grave após complicações de um câncer no pâncreas e uma trombose. Léo Batista superou os 70 anos de carreira com um estilo descontraído. Ele começou no rádio e participou da cobertura da primeira Copa do Mundo no Brasil, em 1950. Chegou à televisão em 1955, na extinta TV Rio, e migrou para a Globo em 1970 para a cobertura de mais uma Copa do Mundo. Ele era um dos funcionários mais antigos da emissora carioca.