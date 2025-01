Donald Trump presta juramento como novo presidente dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira, inaugurando outro turbulento mandato de quatro anos com promessas de ampliar os limites do poder executivo, deportar milhões de imigrantes e transformar o papel dos EUA no cenário mundial.

Trump colocou a mão sobre uma Bíblia dentro do Capitólio dos EUA pouco antes do meio-dia (14h de Brasília) e fez o juramento de posse para "preservar, proteger e defender" a Constituição dos EUA. Seu vice-presidente, JD Vance, foi empossado pouco antes dele.

Trump pretende assinar uma série de decretos em suas primeiras horas como presidente, disseram autoridades da Casa Branca na segunda-feira, incluindo 10 focadas em segurança de fronteira e imigração.

(Por David Morgan, Gabriella Borter, Jeff Mason e Joseph Ax)