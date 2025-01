Grande desafio do Trump será cumprir promessas de campanha, diz professor

Um dos grandes desafios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será cumprir as suas promessas de campanha, afirmou o professor Maurício Moura, especialista em política americana, da Universidade George Washington, durante participação no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (20).

O grande desafio do Trump é cumprir as promessas de campanha dele e, ao mesmo tempo, ter uma inflação controlada. Professor Maurício Moura

A posse de Donald Trump para o seu segundo mandato na presidência dos EUA está prevista para o longo do dia de hoje (20). A programação começou a partir das 8h (de Brasília). Os ventos árticos esperados deixaram as temperaturas abaixo de 0°C e, por questões de segurança, Trump ordenou que o discurso de posse, orações e outros pronunciamentos fossem realizados na Rotunda do Capitólio dos EUA.

Ao Canal UOL, o especialista citou as dificuldades que o novo presidente americano terá para cumprir as promessas feitas durante a campanha na eleição. Uma delas será a deportação de imigrantes ilegais.

Em primeiro lugar já foi feita uma estimativa aqui em Washington que, para deportar os 11 milhões de [imigrantes] ilegais, o custo unitário é de US$ 14 mil. Esse, obviamente, que é um valor que vira um valor bilionário, que não está em nenhuma linha do orçamento americano. Então, a primeira pergunta prática é onde é que vão sair os recursos para uma movimentação dessa.

O segundo, que é uma movimentação logística bastante complexa, porque deveria contar com a ajuda das autoridades locais, de cidades locais chamadas de 'cidade-santuário'. A gente pode dar vários exemplos, como Nova York, Chicago, Los Angeles etc. Então, assim, essa dinâmica de logística não está muito clara de como será executada.

Obviamente, deve haver muitos atos simbólicos de deportação nessa primeira semana aí. Então, muita coisa vai acontecer, mas o ponto de vista de escala, de volume, é bastante incerto como é que eles vão fazer isso. E também tem o fato que eles dependem dos outros países, dos países aceitarem de volta as pessoas que estão sendo deportadas.

Se isso se materializar vai ter uma pressão no mercado de trabalho, obviamente isso vai bater nos preços. Professor Maurício Moura

Promessas de Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assume a Casa Branca hoje (20) para iniciar seu segundo mandato como líder da nação mais poderosa do mundo. O republicano se tornará o primeiro condenado a assumir a presidência, e o segundo a retornar ao cargo sem reeleição.

Trump prepara para as primeiras horas de governo medidas para ampliar os controles sobre a fronteira e supostamente fechar o cerco contra a imigração, além do início dos contornos de uma deportação em massa. (Veja detalhes sobre as promessas aqui)

