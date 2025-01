Discurso de posse de Trump na íntegra: veja fala do presidente dos EUA

Do UOL, em São Paulo (SP)

Donald Trump foi empossado nesta segunda-feira (20) para o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso, o republicano falou em uma "era de ouro" para o país e fez promessas de endurecimento nas leis de imigração.

Leia, abaixo, a íntegra da fala de Trump.

Discurso de posse de Donald Trump na íntegra

Obrigado. Muito obrigado a todos. Vice-Presidente Vance, Presidente da Câmara Johnson, Senador Thune, Chefe de Justiça Roberts, juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, Presidente Clinton, Presidente Bush, Presidente Obama, Presidente Biden, Vice-Presidente Harris e meus concidadãos.

A era de ouro da América começa agora mesmo.

A partir de hoje, nosso país florescerá e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não permitiremos mais sermos explorados. Durante todos os dias da administração Trump, colocarei de forma muito simples a América em primeiro lugar. Nossa soberania será recuperada. Nossa segurança será restaurada. As escalas da justiça serão reequilibradas. A cruel, violenta e injusta politização do Departamento de Justiça e de nosso governo acabará. E nossa prioridade máxima será criar uma nação orgulhosa, próspera e livre.

A América em breve será maior, mais forte e muito mais excepcional do que nunca. Retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Uma maré de mudança está varrendo o país, a luz do sol está se derramando sobre o mundo inteiro, e a América tem a chance de aproveitar esta oportunidade como nunca antes.

Mas primeiro, devemos ser honestos sobre os desafios que enfrentamos. Embora sejam muitos, serão aniquilados por este grande momento que o mundo está testemunhando agora nos Estados Unidos da América.

Enquanto nos reunimos hoje, nosso governo enfrenta uma crise de confiança. Por muitos anos, um establishment radical e corrupto extraiu poder e riqueza de nossos cidadãos, enquanto os pilares de nossa sociedade jazem quebrados e aparentemente em completo estado de desarranjo.

Temos um governo que não consegue gerenciar sequer uma crise simples em casa e ao mesmo tempo tropeça em uma série contínua de eventos catastróficos no exterior. Falha em proteger nossos magníficos cidadãos americanos cumpridores da lei, mas oferece santuário e proteção a criminosos perigosos, muitos de prisões e instituições mentais que entraram ilegalmente em nosso país de todo o mundo.

Temos um governo que deu financiamento ilimitado para a defesa das fronteiras estrangeiras, mas se recusa a defender as fronteiras americanas ou, mais importante, seu próprio povo. Nosso país não consegue mais fornecer serviços básicos em tempos de emergência, como recentemente mostrado pelas maravilhosas pessoas da Carolina do Norte, que foram tratadas tão mal. E outros estados que ainda sofrem com um furacão que ocorreu há muitos meses.

Ou mais recentemente em Los Angeles, onde ainda estamos tragicamente vendo queimar incêndios de semanas atrás sem sequer um gesto de defesa. Eles estão devastando casas e comunidades, afetando até mesmo alguns dos indivíduos mais ricos e poderosos de nosso país, alguns dos quais estão sentados aqui agora. Eles não têm mais uma casa. Não podemos permitir que isso aconteça. Todos são incapazes de fazer qualquer coisa a respeito. Isso vai mudar.

Temos um sistema de saúde pública que não funciona em tempos de desastre, mas mais dinheiro é gasto nele do que em qualquer outro país no mundo. E temos um sistema educacional que ensina nossos filhos a terem vergonha de si mesmos, em muitos casos a odiar nosso país, apesar do amor que tentamos desesperadamente dar a eles. Tudo isso mudará a partir de hoje, e mudará muito rapidamente.

Minha recente eleição tem a missão de reverter completa e totalmente uma traição horrível, todas essas muitas traições que ocorreram, e devolver ao povo sua fé, sua riqueza, sua democracia e, de fato, sua liberdade.

A partir deste momento, o declínio da América acabou. Nossas liberdades e o glorioso destino de nossa nação não serão mais negados, e restauraremos imediatamente a integridade, competência e lealdade do governo americano.

Nos últimos oito anos, fui testado e desafiado mais do que qualquer presidente em nossa história de 250 anos, e aprendi muito ao longo do caminho. A jornada para recuperar nossa república não foi fácil.

Aqueles que desejam interromper nossa causa tentaram me tirar a liberdade e, de fato, tirar minha vida. Apenas alguns meses atrás, em um belo campo da Pensilvânia, a bala de um assassino rasgou meu ouvido. Mas senti naquela época e acredito ainda mais agora, que minha vida foi salva por um motivo. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Obrigado. Muito obrigado.

É por isso que todos os dias sob nossa administração de patriotas americanos, estaremos trabalhando para enfrentar cada crise com dignidade, poder e força. Nos moveremos com propósito e velocidade para trazer de volta a esperança, a prosperidade, a segurança e a paz para os cidadãos de todas as raças, religiões, cores e credos. Para os cidadãos americanos, 20 de janeiro de 2025 é o Dia da Libertação.

Espero que nossa recente eleição presidencial seja lembrada como a maior e mais importante eleição na história de nosso país.

Como nossa vitória mostrou, toda a nação está rapidamente se unindo atrás de nossa agenda, com crescimento dramático no apoio de praticamente todos os setores de nossa sociedade: jovens e velhos, homens e mulheres, afro-americanos, hispânicos, asiáticos, urbanos, suburbanos, rurais. Tivemos uma vitória poderosa em todos os sete estados-pêndulo, e vencemos o voto popular por milhões de pessoas.

Às comunidades negra e hispânica, quero agradecer pelo tremendo apoio e confiança que vocês mostraram a mim com seu voto. Batemos recordes e não esquecerei disso. Ouvi suas vozes na campanha, e espero trabalhar com vocês nos próximos anos. Hoje é o Dia de Martin Luther King e em sua honra trabalharemos juntos para tornar seu sonho realidade. Vamos realizar o sonho dele. Obrigado. Muito obrigado.

A unidade nacional está retornando à América e a confiança e o orgulho estão crescendo como nunca antes. Em tudo o que fazemos. Minha administração será inspirada por uma forte busca pela excelência e um sucesso implacável. Não esqueceremos nosso país. Não esqueceremos nossa Constituição e não esqueceremos nosso Deus. Não podemos fazer isso.

Hoje, assinarei uma série de ordens executivas históricas. Com estas ações, começaremos a restauração completa da América e a revolução do bom senso. Tudo se resume ao bom senso.

Primeiro, declararei uma emergência nacional em nossa fronteira sul. Toda entrada ilegal será imediatamente interrompida e começaremos o processo de devolver milhões e milhões de criminosos estrangeiros aos lugares de onde vieram.

Vamos restabelecer minha política de permanecer no México. Vou acabar com a prática de pegar e soltar. E enviarei tropas para a fronteira sul para repelir a desastrosa invasão de nosso país.

Sob as ordens que assinei hoje, também estaremos designando os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. E ao invocar o Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, direcionarei nosso governo a usar todo o poder federal e estadual da aplicação da lei para eliminar a presença de todas as gangues estrangeiras e redes criminosas que trazem o crime devastador para o solo dos EUA, incluindo nossas cidades e áreas urbanas. Como comandante em chefe, não tenho responsabilidade maior do que defender nosso país contra ameaças e invasões, e é exatamente isso que farei. Faremos isso em um nível que ninguém jamais viu antes.

Em seguida, instruirei todos os membros do meu gabinete a mobilizar os vastos poderes à sua disposição para derrotar a inflação recorde e reduzir rapidamente os custos e preços.

A crise inflacionária foi causada por gastos excessivos e pela escalada dos preços da energia, e é por isso que hoje também declararei uma emergência energética nacional. Vamos perfurar, baby, vamos perfurar.

A América será novamente uma nação de manufatura, e temos algo que nenhuma outra nação industrial terá: a maior reserva de petróleo e gás natural de qualquer país do mundo. Vamos utilizá-la. Reduziremos os preços, reabasteceremos nossas reservas estratégicas até o topo e exportaremos energia americana para todo o mundo.

Seremos novamente uma nação rica, e é esse "ouro líquido" sob nossos pés que nos ajudará a alcançar isso.

Com minhas ações de hoje, encerraremos o Green New Deal e revogaremos a exigência de veículos elétricos, salvando nossa indústria automotiva e cumprindo meu sagrado compromisso com nossos grandes trabalhadores automotivos americanos.

Em outras palavras, vocês poderão comprar o carro de sua escolha. Voltaremos a fabricar automóveis nos Estados Unidos a uma taxa que ninguém poderia imaginar possível há alguns anos. Obrigado aos trabalhadores automotivos de nossa nação por seu voto inspirador de confiança. Fomos incrivelmente bem com seu apoio.

Imediatamente começarei a reformular nosso sistema comercial para proteger os trabalhadores e as famílias americanas. Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer outros países, aplicaremos tarifas e impostos sobre países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos.

Para isso, estamos estabelecendo o Serviço de Receita Externa para coletar todas as tarifas, impostos e receitas. Serão quantias massivas de dinheiro fluindo para nosso tesouro vindas de fontes estrangeiras. O Sonho Americano estará de volta e prosperando como nunca antes.

Para restaurar a confiança e a eficiência em nosso governo federal, minha administração estabelecerá o novo Departamento de Eficiência Governamental.

Depois de anos de esforços federais ilegais e inconstitucionais para restringir a livre expressão, também assinarei uma ordem executiva para acabar imediatamente com toda censura governamental e trazer de volta a liberdade de expressão para os Estados Unidos. Nunca mais o imenso poder do Estado será usado como arma para perseguir adversários políticos. Algo sobre o qual eu sei muito. Não permitiremos que isso aconteça novamente.

Sob minha liderança, restauraremos uma justiça justa, igualitária e imparcial, sob o estado de direito constitucional, e traremos a lei e a ordem de volta às nossas cidades.

Nesta semana, também vou acabar com a política governamental de tentar impor questões de raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Iremos construir uma sociedade baseada no mérito e cega para questões de cor. A partir de hoje, será oficialmente a política do governo dos Estados Unidos reconhecer apenas dois gêneros: masculino e feminino.

Nesta semana, readmitirei quaisquer militares que foram injustamente expulsos das Forças Armadas por se oporem ao mandato da vacina contra a COVID, com pagamento retroativo integral. Assinarei uma ordem para impedir que nossos guerreiros sejam submetidos a teorias políticas radicais e experimentos sociais enquanto estiverem em serviço. Isso terminará imediatamente.

Nossas Forças Armadas estarão livres para focar em sua única missão: derrotar os inimigos da América.

Assim como em 2017, construiremos novamente o exército mais forte que o mundo já viu. Mediremos nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencemos, mas também pelas guerras que evitamos e, talvez mais importante, pelas guerras que nunca entraremos.

Meu maior legado será ser um pacificador e unificador. É isso que quero ser: um pacificador e unificador.

Tenho o prazer de dizer que, a partir de ontem, um dia antes de eu assumir o cargo, os reféns no Oriente Médio estão voltando para suas famílias.

Muito obrigado. A América reivindicará seu lugar de direito como a maior, mais poderosa e mais respeitada nação da Terra, inspirando a admiração e o respeito do mundo inteiro.

Daqui a pouco, mudaremos o nome do Golfo do México para o Golfo da América e restauraremos o nome de um grande presidente, William McKinley, ao Monte McKinley, onde deveria estar.

O presidente McKinley tornou nosso país muito rico por meio de tarifas e talento. Ele era um empresário nato e forneceu a Teddy Roosevelt o dinheiro para muitas das grandes coisas que ele realizou, incluindo o Canal do Panamá, que foi entregue, de forma imprudente, ao país do Panamá depois que os Estados Unidos, os Estados Unidos, quero dizer, pense nisso, gastaram mais dinheiro do que jamais haviam gasto em um projeto antes e perderam 38.000 vidas na construção do Canal do Panamá.

Fomos tratados muito mal por esse presente insensato que nunca deveria ter sido dado, e a promessa do Panamá para nós foi quebrada. O propósito de nosso acordo e o espírito de nosso tratado foram totalmente violados. Os navios americanos estão sendo cobrados de maneira excessiva e não estão sendo tratados de forma justa de nenhuma maneira. Isso inclui a Marinha dos Estados Unidos. Acima de tudo, a China está operando o Canal do Panamá. Não o entregamos à China; entregamos ao Panamá, e vamos recuperá-lo.

Minha mensagem aos americanos hoje é que chegou a hora de agirmos novamente com a coragem, vigor e vitalidade da maior civilização da história. À medida que libertamos nossa nação, vamos liderá-la a novos patamares de vitória e sucesso. Não seremos desencorajados.

Juntos, vamos acabar com a epidemia de doenças crônicas e manter nossas crianças seguras, saudáveis e livres de doenças. Os Estados Unidos voltarão a se considerar uma nação em crescimento, que aumenta sua riqueza, expande seu território, constrói suas cidades, eleva suas expectativas e carrega sua bandeira para novos e belos horizontes.

E vamos perseguir nosso destino manifesto nas estrelas, lançando astronautas americanos para plantar as estrelas e listras em Marte.

A ambição é o sangue vital de uma grande nação e, neste momento, nossa nação é mais ambiciosa do que qualquer outra. Não há nação como a nossa. Os americanos são exploradores, construtores, inovadores, empreendedores e pioneiros. O espírito da fronteira está escrito em nossos corações. O chamado da próxima grande aventura ressoa dentro de nossas almas.

Nossos ancestrais americanos transformaram um pequeno grupo de colônias na borda de um vasto continente em uma poderosa república dos cidadãos mais extraordinários da Terra. Ninguém chega perto. Os americanos avançaram milhares de milhas por uma terra acidentada e selvagem.

Eles atravessaram desertos, escalaram montanhas, enfrentaram perigos inimagináveis, conquistaram o Velho Oeste, aboliram a escravidão, resgataram milhões da tirania, tiraram bilhões da pobreza, dominaram a eletricidade, dividiram o átomo, lançaram a humanidade aos céus e colocaram o universo do conhecimento humano na palma da mão.

Se trabalharmos juntos, não há nada que não possamos fazer e nenhum sonho que não possamos alcançar. Muitos pensaram que era impossível eu conseguir um retorno político tão histórico. Mas, como vocês veem hoje, aqui estou eu. O povo americano falou. Estou diante de vocês agora como prova de que nunca se deve acreditar que algo é impossível.

Nos Estados Unidos, o impossível é o que fazemos de melhor. De Nova York a Los Angeles, de Filadélfia a Phoenix, de Chicago a Miami, de Houston até aqui, em Washington D.C., nosso país foi forjado e construído pelas gerações de patriotas que deram tudo o que tinham por nossos direitos e por nossa liberdade. Eles eram fazendeiros e soldados, caubóis e operários de fábricas, siderúrgicos e mineiros, policiais e pioneiros que avançaram, marcharam e não deixaram que nenhum obstáculo derrotasse seu espírito ou orgulho.

Juntos, eles construíram ferrovias, ergueram arranha-céus, construíram grandes rodovias, venceram duas guerras mundiais, derrotaram o fascismo e o comunismo e triunfaram sobre todos os desafios que enfrentaram. Depois de tudo o que passamos juntos, estamos à beira dos quatro maiores anos da história americana. Com sua ajuda, vamos restaurar a promessa dos Estados Unidos e reconstruir a nação que amamos tanto.

Somos um povo, uma família e uma gloriosa nação sob Deus. Então, para cada pai que sonha com o futuro de seu filho e cada criança que sonha com seu futuro, eu estou com você. Lutarei por você e vencerei por você. Vamos vencer como nunca antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.

Nos últimos anos, nossa nação sofreu muito, mas vamos trazê-la de volta e torná-la grande novamente, maior do que nunca. Seremos uma nação como nenhuma outra, cheia de compaixão, coragem e excepcionalismo. Nosso poder deterá todas as guerras e trará um novo espírito de unidade a um mundo que tem sido marcado pela raiva, violência e total imprevisibilidade.

A América será novamente respeitada e admirada, inclusive por pessoas de religião, fé e boa vontade. Seremos prósperos. Seremos orgulhosos. Seremos fortes e venceremos como nunca antes. Não seremos conquistados. Não seremos intimidados. Não seremos quebrados e não falharemos.

A partir de hoje, os Estados Unidos da América serão uma nação livre, soberana e independente. Permaneceremos corajosos. Viveremos com orgulho. Sonharemos com ousadia, e nada ficará em nosso caminho, porque somos americanos.

O futuro é nosso, e nossa era dourada está apenas começando. Obrigado. Deus abençoe a América. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.