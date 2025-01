Como um Stanley funciona? Conheça a ciência por trás e modelos em oferta

O copo térmico que mantém a água e a cerveja gelada por horas ganhou o coração (e o bolso) de muitos brasileiros. Uma das marcas mais conhecidas no Brasil é a Stanley, que também tem modelos com canudo, garrafas, além de linha especial para drinks e vinhos.

Mas afinal, o que há nas garrafas e copos térmicos que os tornam tão especiais? A ciência tem a resposta.

Vácuo

O sistema de isolamento térmico empregado pela Stanley não muda muito em relação ao de outras marcas e se vale de uma solução de 1892: o isolamento térmico a vácuo.

O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) já havia provado que o vácuo atuava como isolante térmico, mas mantê-lo era ainda um problema. Era preciso estabilizar temperaturas para as soluções biológicas ficarem em bom estado.

A resposta para a questão veio no século 19, quando o físico-químico escocês James Dewar (1842-1923) criou um frasco com paredes duplas — como uma garrafa menor dentro de outra, maior — e o lacrou, mantendo o vácuo entre elas.

Para retardar ainda mais a mudança de temperatura, espelhou as paredes de vidro do frasco, fazendo com que as ondas de calor que tentassem escapar fossem refletidas de volta.

Calor é vibração

Para explicar o que ajuda a manter o seu café quentinho ou a cerveja gelada, é preciso voltar ao conceito de calor.

"O calor nada mais é que a vibração de moléculas", explicou Regina Pinto de Carvalho, pesquisadora aposentada do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e autora do livro "Física do Dia a Dia".

"Quando uma molécula fica quente, ela vibra e pode transmitir esta vibração para um objeto. O vácuo atua como um ótimo isolante térmico, pois não permite a transferência de calor por condução e convecção", acrescentou.

Há três formas de transmissão de calor que o sistema de Dewar busca isolar:

Radiação: quando um corpo emite radiação eletromagnética infravermelha e outro corpo a absorve -- como o Sol.

quando um corpo emite radiação eletromagnética infravermelha e outro corpo a absorve -- como o Sol. Convecção: ocorre em fluidos, como ar e água, que tem diferenças de temperatura em seu conteúdo. Quando é fornecido calor a um fluido, formam-se correntes que transmitem a energia até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico.

ocorre em fluidos, como ar e água, que tem diferenças de temperatura em seu conteúdo. Quando é fornecido calor a um fluido, formam-se correntes que transmitem a energia até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico. Condução: transferência de calor por meio de contato entre dois corpos em diferentes temperaturas. Como quando você segura o cabo de uma panela que está no fogo e sente o calor por meio dele.

Fábio Raia, especialista em engenharia mecânica e elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, afirmou que o calor se move sempre em direção ao estado de equilíbrio: "A energia, em seu estado de entropia, tende a buscar o seu equilíbrio térmico entre as partes. O que está quente fica frio e o que está frio fica quente."

Além das paredes espelhadas e o vácuo, as garrafas térmicas possuem tampas, que impedem as trocas de calor por convecção com o ar do ambiente. Por isso, quanto menos você abri-las, maior será o tempo de conservação da temperatura.

Cerveja gelada por horas

Em 1892, James Dewar trouxe ao mundo seu invento. Mas somente em 1903 ele seria produzido comercialmente.

O físico não pensou em patentear sua criação, considerando-a um presente para a humanidade. Mas Reinhold Burger, um fabricante de vidros de Glashütte, Alemanha, registrou a garrafa térmica para uso doméstico, sob o sugestivo nome de "Thermos".

Em 1913, William Stanley Jr. criava, nos Estados Unidos, as primeiras garrafas Stanley. Trabalhando com transformadores na época, ele percebeu que o processo de soldagem poderia isolar, no lugar de vidro, uma garrafa de aço a vácuo. O material amplia a durabilidade e resistência do produto.

O princípio de conservação térmica é o mesmo. Porém, ao longo dos anos, novos processos deram um design mais moderno às peças de aço inox, de acordo com a PMI Worldwide, conglomerado dono da marca Stanley.

A estimativa é de que o copo da empresa mantenha a cerveja gelada por cerca de quatro a seis horas, ou até mais.

*Com informações de matéria publicada em 15/11/2023.

