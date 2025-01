'Copo foi jogado no meu rosto, levei 90 pontos e fiquei meses desfigurada'

A corretora de imóveis Milka Borges, 38, estava na fila do toalete de um restaurante de luxo em São Paulo quando foi agredida pela modelo Fernanda Bonito, que arremessou contra ela um copo de vidro.

Milka levou 90 pontos e, durante meses, teve de conviver com o rosto desfigurado.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Agora, cinco anos depois, a Justiça condenou Fernanda a três anos e quatro meses de prisão por lesão corporal grave. O julgamento criminal ocorreu no dia 8.

Por ser ré primária, a modelo deverá cumprir a pena em regime inicialmente semiaberto e poderá recorrer da decisão em liberdade. Ao UOL, Milka conta detalhes do caso e como se sente após a divulgação da sentença.

'Minha vida mudou para sempre'

"O dissimulado não consegue enganar as pessoas por muito tempo. No início, a mentira pode até ser útil, mas a verdade é soberana e, hora ou outra, ela sempre aparece —mesmo que demore a vir à tona. No meu caso, foram cinco anos de espera por justiça.

Em 11 de janeiro de 2020, minha vida mudaria para sempre. Nesse dia, uma amiga de fora estava em São Paulo, e procurávamos um lugar tranquilo para ter uma noite agradável. Fomos a um restaurante de luxo, aparentemente seguro e bem frequentado, dentro do Jockey Clube.

Eu jamais poderia imaginar o que aconteceria naquela noite.

Milka Borges

Pouco antes da hora de ir embora, estávamos no toalete quando uma mulher, Fernanda, entrou e começou a tumultuar. Ela chegou empurrando e puxou uma pessoa para fora da cabine para usar o toalete.

Agressão a fez tomar 90 pontos no rosto Imagem: Arquivo pessoal

Ao sair da cabine, Fernanda ouviu das mulheres que havia uma fila. Então, com toda a soberba e prepotência, disse que não pegava fila porque era namorada do dono do restaurante.

Nesse momento, Fernanda saiu andando em direção à porta, atropelando todo mundo, e passou por cima de mim como um trator. Eu falei: 'Calma, amiga, você está muito nervosa!' —e assim teve início a agressão.

Fernanda começou a puxar meu cabelo e a arranhar meu rosto. Tentei contê-la e pedi que me soltasse. Em dado momento, ela me largou e saiu. Então, me agachei para pegar minhas coisas que tinham caído no chão.

Milka Borges

De repente, Fernanda voltou ao toalete, desta vez acompanhada do namorado e de um segurança —e então arremessou um copo no meu rosto.

Eu ainda estava de cócoras no momento da agressão, sem qualquer possibilidade de defesa. Quando me olhei no espelho, estava toda ensanguentada.

Milka Borges

'Tive de levar 90 pontos'

Saí do restaurante e fui correndo para o hospital, onde fiquei por 18 horas. Tive de levar 90 pontos no rosto e fiquei desfigurada por meses. Apesar da gravidade do ocorrido, a sentença contra Fernanda só saiu na última quarta-feira, quase cinco anos depois.

A decisão, claro, representa uma vitória para mim e para todos os que estão do lado da verdade. O sentimento é o de que a justiça foi feita. Apesar disso, sei que é só o primeiro passo de uma longa caminhada.

Na esfera criminal, Fernanda deve recorrer da sentença —e poderá fazê-lo em liberdade, já que é ré primária.

No âmbito civil, luto por uma indenização por danos físicos e psicológicos e pelo ressarcimento do dinheiro gasto para a reconstrução do meu rosto.

Os laudos anexados ao processo apontam que, nos últimos cinco anos, gastei cerca de R$ 800 mil em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos.

Milka Borges

Infelizmente, a versão construída pela defesa foi a de que, pasme, eu me beneficiei de tudo o que aconteceu comigo. Quiseram me pintar como uma caçadora de recompensas.

Milka diz ter gasto cerca de R$ 800 mil reais em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos Imagem: Arquivo pessoal

Dinheiro é importante, sim. Eu tenho contas a pagar e muitos sonhos a realizar. Apesar disso, esse valor não vai transformar a minha vida.

Daria tudo para voltar àquela noite e evitar o que me ocorreu.

Milka Borges

Para além da agressão e das calúnias, o processo foi longo e cheio de contratempos. A princípio, o delegado que estava cuidando do caso queria enquadrar o crime como lesão leve.

Esse delegado foi transferido e uma nova equipe se encarregou do caso. No final das contas, o crime foi enquadrado como lesão gravíssima, com dois agravantes: motivo torpe e a impossibilidade de defesa da vítima.

Em paralelo à conduta do delegado, Fernanda também procurou atrasar ao máximo os trâmites legais. Ela mentiu sobre o endereço onde morava, então levou anos para ser intimada. Após várias tentativas frustradas de localizá-la, a intimação foi publicada no Diário Oficial da União.

'Quero ajudar pessoas que ficaram com aparência comprometida'

Nesses cinco anos, nunca recebi uma única ligação da Fernanda, um pedido de desculpas, nada. Apesar disso, eu a perdoo. Se resisti até aqui, foi para me libertar do mal que me foi causado.

Esse mal se transformou em bem, me moldou, me tornou uma nova mulher —mais madura, mais consciente e com um propósito de vida muito claro. Meus objetivos não são mais individuais, e sim coletivos.

Todos os dias, acordo com mensagens e fotos impactantes de pessoas que passaram por eventos semelhantes, e até piores. Nessas horas, olho para mim mesma e penso: 'Glória a Deus. Fui poupada.'

Tenho um projeto social, o 'Bem para todos', que já ajudou milhares de jovens a sair da pobreza e ter uma vida mais digna. Agora, estamos desenvolvendo um aplicativo para tentar auxiliar pessoas que ficaram com a aparência comprometida depois de serem vítimas de alguma violência.

Milka diz que ainda não se sento plenamente feliz com a aparência do rosto Imagem: Arquivo pessoal

O sistema de saúde brasileiro não contempla esse tipo de problema. Pensam que, por ser uma questão estética, é fútil, não é importante —mas é. A nossa aparência tem um impacto significativo na nossa saúde mental.

Hoje, não me sinto plenamente feliz com o que vejo no espelho, mas sou feliz. Deus me deu uma nova chance de viver. Aprendi que posso escolher ser feliz e ter uma vida extraordinária."

O que diz a defesa

Procurado pelo UOL, o advogado Carlos Alberto Costa Silva, que integra a equipe de defesa de Fernanda, afirmou, em nota, que considera a decisão judicial "injusta" e que "muitas vezes, é mais fácil condenar do que enfrentar as vicissitudes de dramas humanos, que podem ter sido causados num exercício de defesa própria".

Ele disse, ainda, que "as contradições da decisão" serão exploradas em novo recurso e que a equipe enxerga nele "a plena condição de reforma da sentença".