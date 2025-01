Copinha entra na reta final com definição dos semifinalistas

? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2025

Já na outra partida, o nome do jogo foi Gui Negão que marcou para o Corinthians aos seis minutos do primeiro tempo contra o Vasco, o único gol da partida, que selou a classificação do Timão.

No sábado (18), o São Paulo se classificou ao ganhar por 3 a 1 do Cruzeiro. No segundo jogo da noite, o Criciúma derrotou a Ferroviária por 1 a 0, e também assegurou vaga nas quartas.

A 55ª edição da Copinha reuniu 128 clubes na primeira fase (grupos). A decisão do título está programada para o dia 25 de janeiro, feriado da capital paulista. A final ocorrerá no Pacaembu.