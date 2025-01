Confrontos entre dois grupos dissidentes das Farc deixam 20 mortos na Amazônia colombiana

Ao menos 20 pessoas morreram em confrontos entre duas facções inimigas das dissidências das Farc no departamento amazônico de Guaviare, no sul da Colômbia, disse uma autoridade do Ministério da Defesa à AFP nesta segunda-feira (20).

Os combates no município de Calamar eclodiram entre homens sob o comando de "Calarcá", chefe de um grupo dissidente que negociava a paz com o governo, e "Iván Mordisco", um líder rebelde que não assinou o acordo de paz de 2016 com as extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"Há 20 mortos e os corpos foram levados para o necrotério de Villavicencio", uma cidade próxima, de acordo com uma mensagem da autoridade responsável.

O ministro da Defesa, Iván Velásquez, disse a uma estação de rádio local que os mortos provavelmente eram membros das facções dissidentes em guerra.

A mídia local afirma que vários deles eram menores de idade.

Com este massacre, a Colômbia chega a mais de 100 mortes por ações de guerrilhas e traficantes em cinco dias e em diferentes partes do país.

Na região de Catatumbo (nordeste), na fronteira com a Venezuela, pelo menos 80 pessoas morreram desde quinta-feira após um ataque da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).

