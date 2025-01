Chuvas em Santa Catarina deixam 995 desalojados e 320 desabrigados

As fortes chuvas em Santa Catarina, que tiveram início na quinta-feira, 16, já deixaram 320 pessoas desabrigadas e outras 995 desalojadas, segundo informações da Secretaria da Proteção e Defesa Civil do Estado. Alagamentos, deslizamentos e danos de infraestrutura fizeram 13 municípios declararem situação de emergência, incluindo a capital, Florianópolis. A Defesa Civil prevê para hoje a chegada de uma frente fria que trará temporais mais intensos.

O Corpo de Bombeiros do Estado alerta para risco de novos deslizamentos, principalmente na Grande Florianópolis e no litoral norte. Como o solo já está saturado e há previsão de mais chuva, a corporação pede que a população mantenha-se em alerta.

"Recomendamos que as pessoas que vivem em encostas ou áreas já afetadas pelas chuvas fiquem atentas a sinais de perigo, como trincas no solo ou movimentação de terra", declarou o tenente-coronel Zevir Aníbal Cipriano Júnior. "Caso percebam qualquer indício de risco, é fundamental buscar imediatamente um local seguro." A Defesa Civil informa que o risco de danos estruturais é elevado. As orientações são: evitar atravessar ruas alagadas e pontes submersas; procurar abrigos; evitar áreas de risco, como morros e encostas; e ficar atento a árvores inclinadas e rachaduras em postes e muros.

IMPACTOS

Os municípios de Biguaçu, Camboriú, Itapema, Porto Belo, Tijucas e Balneário Camboriú receberam apoio emergencial da Defesa Civil. Em Biguaçu, foi registrado o maior volume de chuva: 434,8 mm em 48 horas. Em Florianópolis, o acumulado de chuvas é de 375,6 mm.

Em Camboriú, cerca de 7 mil casas foram afetadas, segundo o governo estadual. Na cidade, uma grávida que estava em uma casa ilhada pela chuva deu à luz um bebê. Ela recebeu ajuda de um funcionário da Defesa Civil. Segundo a prefeitura, o bebê e a mãe passam bem.

"É um momento realmente preocupante, todos nós fomos pegos de surpresa. Agora é focar nas pessoas, garantir a vida, o cuidado e a segurança", disse a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, em publicação no site da prefeitura.

Em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, parte do quartel do Corpo de Bombeiros desabou. Segundo a corporação, isso não impactou o atendimento na região, que conta com equipes de Governador Celso Ramos, Biguaçu e São José. O Corpo de Bombeiros informou que mobilizou, ao todo, cinco forças-tarefa para ajudar a população; desde o início da crise até ontem, já haviam sido atendidas 433 ocorrências em 37 municípios. São empregados na ação 330 bombeiros militares e comunitários, 94 viaturas e 48 embarcações.

As chuvas levaram a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina (Sejuri) a permitir a saída temporária de 301 presidiários do regime semiaberto do Complexo Penitenciário da Canhanduba, em Itajaí. A medida, anunciada na sexta, deve durar sete dias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.