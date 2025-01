China mantém taxas de empréstimos de referência

XANGAI (Reuters) - A China deixou as taxas de empréstimo de referência inalteradas pelo terceiro mês consecutivo, conforme esperado, já que o enfraquecimento do iuan tem limitado os esforços de afrouxamento monetário de Pequim.

Na fixação mensal desta segunda-feira, a taxa primária de empréstimo de um ano (LPR) foi mantida em 3,1%, enquanto a LPR de cinco anos ficou em 3,6%.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

Em outubro de 2024, os credores chineses reduziram os referenciais de empréstimos em margens maiores do que as esperadas para reanimar a atividade econômica.

A economia da China atingiu as ambições do governo de crescimento de 5% no ano passado, reduzindo efetivamente a urgência de um estímulo monetário iminente em um momento em que o iuan está enfrentando uma nova pressão de depreciação.

A margem cada vez menor da taxa de juros dos bancos também limita o escopo da flexibilização monetária.