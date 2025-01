China 'lamenta' novo processo da UE na OMC sobre patentes

A China afirmou, nesta segunda-feira (20), que "lamenta" que a Comissão Europeia, braço Executivo da UE, tenha iniciado um novo processo na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra ela para denunciar suas supostas práticas sobre as patentes de tecnologias de ponta.

"A China lamenta os processos iniciados pelo lado europeu. Ela lidará com os próximos passos neste caso de acordo com as regras da OMC e protegerá firmemente seus direitos e interesses legítimos", disse o Ministério do Comércio em uma declaração.

A UE anunciou, nesta segunda-feira, o lançamento de um novo processo contra o gigante asiático após "práticas comerciais desleais e ilegais" relacionadas à propriedade intelectual.

Na sua queixa, a UE acusa a China de pressionar as empresas europeias de alta tecnologia para que reduzam os preços das suas patentes, particularmente no domínio das redes 5G para celulares.

A Comissão Europeia solicitou, portanto, consultas à OMC, como primeiro passo no procedimento de solução de controvérsias.

