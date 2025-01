Chelsea bate Wolverhampton e volta a vencer após 5 rodadas no Inglês

O Chelsea, que não vencia há cinco jogos no Campeonato Inglês, se reencontrou com a vitória nesta segunda-feira (20), ao bater o Wolverhampton por 3 a 1, em Stamford Bridge, no jogo que encerrou a 22ª rodada.

Com o resultado, os 'Blues' voltam à quarta posição com dois pontos de vantagem sobre Manchester City (5º), seu próximo adversário, e Newcastle (6º), em uma luta acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões.

Apontado no início da temporada como um dos candidatos ao título, o time londrino, que até dezembro acompanhava de perto o líder Liverpool (50 pontos), encerrou uma série negativa de três empates e duas derrotas.

Tosin Adarabioyo abriu o placar ao aproveitar bola afastada após cobrança de escanteio (24'), em gol que só foi confirmado depois da revisão do VAR por possível impedimento. Mas no final do primeiro os 'Wolves' empataram com Matt Doherty (45'+5), após um erro do goleiro Robert Sánchez.

Depois do intervalo, o Chelsea não demorou a marcar e encaminhou a vitória com o gol de Marc Cucurella (60'), pouco antes de Noni Madueke (65') dar números finais à partida.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Bournemouth 1 - 4

Brentford - Liverpool 0 - 2

Leicester - Fulham 0 - 2

West Ham - Crystal Palace 0 - 2

Arsenal - Aston Villa 2 - 2

- Domingo:

Manchester United - Brighton 1 - 3

Everton - Tottenham 3 - 2

Nottingham - Southampton 3 - 2

Ipswich Town - Manchester City 0 - 6

- Segunda-feira:

Chelsea - Wolverhampton 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 50 21 15 5 1 50 20 30

2. Arsenal 44 22 12 8 2 43 21 22

3. Nottingham 44 22 13 5 4 33 22 11

4. Chelsea 40 22 11 7 4 44 27 17

5. Manchester City 38 22 11 5 6 44 29 15

6. Newcastle 38 22 11 5 6 38 26 12

7. Bournemouth 37 22 10 7 5 36 26 10

8. Aston Villa 36 22 10 6 6 33 34 -1

9. Brighton 34 22 8 10 4 35 30 5

10. Fulham 33 22 8 9 5 34 30 4

11. Brentford 28 22 8 4 10 40 39 1

12. Crystal Palace 27 22 6 9 7 25 28 -3

13. Manchester United 26 22 7 5 10 27 32 -5

14. West Ham 26 22 7 5 10 27 43 -16

15. Tottenham 24 22 7 3 12 45 35 10

16. Everton 20 21 4 8 9 18 28 -10

17. Wolverhampton 16 22 4 4 14 32 51 -19

18. Ipswich Town 16 22 3 7 12 20 43 -23

19. Leicester 14 22 3 5 14 23 48 -25

20. Southampton 6 22 1 3 18 15 50 -35

