ASUS lança Zenbook 'air' com menos de 1 kg para concorrer com MacBook

Durante a CES 2025 (Consumer Electronics Show), a ASUS apresentou o mais novo integrante de sua linha de notebooks super finos e leves: o Zenbook A14. Este "A" no nome não é por acaso. Com 980 gramas, ele quer ser o rival Windows para o MacBook Air, da Apple — que pesa cerca de 1,2 kg.

Equipado com o processador Snapdragon X, da Qualcomm, o Zenbook A14 é o "Copilot+ PC" mais leve do mercado. Isso quer dizer que ele é pensado para inteligência artificial, e roda recursos avançados sem depender da internet.

O modelo começa a ser vendido em alguns países ainda este mês, por US$ 1.099 (cerca de R$ 6.700), na versão com 32GB de RAM e 1TB de armazenamento interno SSD. Ainda não há data ou valor para o Brasil.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que ele tem de bom?

Muito leve. Pude manusear o aparelho por alguns minutos durante a feira e realmente dá para notar essa redução de peso. Consegui segurá-lo facilmente com uma mão ou até usando só alguns dedos. E mesmo assim não parece frágil.

Bonito e resistente. Um dos segredos para a leveza deste computador é a estrutura toda feita em Ceraluminum, material que une cerâmica e alumínio. Além de leve, ele é resistente a riscos, tem toque sedoso e aparência diferenciada que lembra pedra.

Muita IA. Copilot+ PCs são os computadores Windows mais rápidos e "inteligentes" já criados. Para isso, usam chips de última geração com potentes NPUs (unidades de processamento neural), dedicadas a rodar as tarefas de inteligência artificial dentro da própria máquina, com mais eficiência. O Zenbook A14 atinge 45 TOPs (trilhões de operações por segundo) para aplicações de IA. Há um botão de acesso rápido ao chatbot Copilot, da Microsoft.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Bateria dura o dia inteiro. São 70 Wh, que prometem até 32 horas de reprodução de vídeo com uma carga. Essa grande autonomia, até então impossível em computadores Windows, é cortesia do novo processador.

Muitas portas. São duas USB-C (para carregamento e dados), uma USB-A, uma HDMI e um conector de fone 3.5 mm.

Boa tela. O display de 14 polegadas usa tecnologia OLED e tem resolução full HD (1920 x 1200), taxa de atualização de 60 Hz e brilho máximo de 600 nits.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

