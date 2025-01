'A Besta': carro do presidente dos EUA é à prova de mísseis e arma química

Depois de tomar posse na tarde desta segunda (20), Donald Trump terá a sua disposição uma limusine pensada especialmente para proteger quem ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos.

Como é o carro

O carro, apelidado de "The Beast" (ou "A Besta", em português), "segue" o chefe de Estado até mesmo fora do país. No Rio de Janeiro, para o G20, Joe Biden se deslocava apenas nele.

O modelo atual, à prova de mísseis, pesa 9 toneladas e foi adquirido pelo próprio Trump em seu primeiro mandato, em 2018. Fabricado pela Cadillac, ele custou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões na cotação atual).

As portas são pesadas como as de um Boeing 757. Elas têm 20 centímetros de espessura e quando fechadas, são 100% blindadas até contra pequenos mísseis e armas químicas. Entre as tecnologias aplicadas para isso está uma espuma antiexplosão que preenche o chassi e o tanque de combustível e pode suportar um ataque direto, segundo o site Economic Times.

Apenas a janela do motorista pode ser aberta. E mesmo nela, vidro desce apenas 10 centímetros, como forma de aumentar a proteção, mas ainda permitir comunicação externa. O veículo também está equipado com extintores de incêndio e acesso à internet global.

Tem lançadores de gás lacrimogêneo, câmeras de visão noturna e maçanetas que podem ser eletrificadas. No caso das portas, a intenção é fazer com que possíveis invasores levem choques, evitando surpresas, segundo o Business Insider.

O carro conta ainda com tanques de oxigênio e um frigobar com bolsas de sangue do tipo sanguíneo do presidente. Essas características garantem que, em situações de emergência, o mandatário tenha acesso a recursos médicos.

O lançamento de armas nucleares pode ser feito dentro dele. Isso porque o carro é equipado com o sistema de comunicação que aceita os códigos de lançamento. Até seis pessoas podem acompanhar o presidente no veículo.

Existem 12 exemplares idênticos do "The Beast". Dois deles acompanham o presidente em todas as viagens, transportados por aeronaves militares, com um servindo como isca para possíveis atentados.

O Cadillac One, como também é conhecido, é acompanhado por um comboio que pode incluir até 45 veículos. Este esquema de segurança inclui veículos de suporte, como o Chevrolet Suburban blindado, e uma equipe de segurança.

*Com informações de reportagem publicada em 18/07/2024.