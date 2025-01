Carlos Bolsonaro compartilha vídeo de pai chorando durante posse de Trump

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chorando no discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

"Bolsonaro se emociona com posse de Donald Trump", diz o texto do vídeo. Na postagem, é possível ver o ex-presidente emocionado enquanto Trump discursava.

Carlos colocou na legenda uma frase atribuída a Bolsonaro falando da democracia. "A minha preocupação não é perder uma eleição numa democracia, mas perder a democracia numa eleição".

Bolsonaro pediu duas vezes liberação do passaporte ao STF para ir à posse. Nas negativas, o ministro Alexandre de Moraes escreveu que as condições que fizeram com que o passaporte do ex-presidente fosse apreendido se mantinham, e que não havia interesse público na viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos.

PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro há quase um ano, em fevereiro de 2024. Segundo a decisão que embasou a operação e apreensão do documento, havia risco de que o ex-presidente fugisse do país em meio às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Bolsonaristas na posse de Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (ambos do PL) viajaram aos EUA para a posse do presidente americano, no lugar de Jair Bolsonaro.