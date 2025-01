Bolsonaro tinha traje de gala escolhido para posse de Trump; veja

A estilista Cynara Boechat publicou um vídeo no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece vestindo o traje de gala que seria usado na posse de Donald Trump, nos Estados Unidos. A posse aconteceu nesta segunda-feira (20).

O que aconteceu

Cynara fez a postagem reclamando do "smoking que não foi", se referindo à proibição de Bolsonaro para viajar e acompanhar a posse. "Este smoking foi cuidadosamente escolhido para a posse presidencial em Washington, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria presente a convite do presidente Donald Trump. Porém, o destino tomou outro rumo, e a ocasião não aconteceu", disse ela, na legenda.

Estilista fazia visitas à ex-primeira-dama e nome apareceu em lista de visitantes que era mantida em sigilo. Ela fez cinco visitas a Michelle Bolsonaro entre 2021 e 2022.

Bolsonaro pediu duas vezes liberação do passaporte ao STF. Nas negativas, o ministro Alexandre de Moraes escreveu que as condições que fizeram com que o passaporte do ex-presidente fosse apreendido se mantinham, e que não havia interesse público na viagem de Bolsonaro.

PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro há quase um ano, em fevereiro de 2024. Segundo a decisão que embasou a operação e apreensão do documento, havia risco de que o ex-presidente fugisse do país em meio às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Bolsonaristas na posse de Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (ambos do PL) viajaram aos EUA para a posse do presidente americano, no lugar de Jair Bolsonaro.