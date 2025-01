BCE pode perder credibilidade se reduzir juros após aumento acima do esperado da inflação, diz Holzmann

BERLIM (Reuters) - O Banco Central Europeu corre o risco de prejudicar sua credibilidade se reduzir a taxa de juros quando a inflação subir mais rápido do que o previsto, mesmo que temporariamente, alertou o membro do banco Robert Holzmann, em uma entrevista ao site Politico publicada nesta segunda-feira.

Os dados mais recentes mostraram que a inflação subiu para "bem acima" de 2% em dezembro e provavelmente mostrará o mesmo em janeiro, disse ele.

O membro do Conselho do BCE, que é amplamente considerado como uma autoridade "hawkish" (agressiva no combate à inflação), acrescentou que entrará na discussão sobre um corte na taxa de juros este mês com a mente aberta.

"Um corte não é, de forma alguma, uma conclusão precipitada para mim", disse ele.

(Por Kirsti Knolle)