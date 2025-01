Autoridade do BCE diz que precificação do mercado de cortes nos juros é razoável

FRANKFURT (Reuters) - As expectativas do mercado em relação aos cortes nos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) são razoáveis, mas as condições econômicas ainda podem mudar e, portanto, não há garantia de que a instituição definirá as taxas conforme o esperado agora, disse nesta segunda-feira o chefe do banco central croata, Boris Vujcic.

"Recentemente, houve uma reprecificação de quatro a cinco (cortes nos juros este ano) para três a quatro cortes, e acho que isso é razoável. Não me sinto desconfortável com a atual precificação do mercado", disse Vujcic em um seminário virtual da LC Macro Advisors.

"Os mercados precisam fazer essas previsões, nós não", disse Vujcic, membro do Conselho do BCE. "Sempre podemos esperar pelos dados e então decidir."

