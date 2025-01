AgRural: com chuva, colheita de soja em MT é a mais atrasada da série histórica

São Paulo, 20 - A colheita da safra brasileira de soja 2024/25 teve poucos avanços na semana, com dificuldades climáticas em alguns pontos do Brasil. Levantamento da AgRural mostra que 1,7% da área estimada para o Brasil estava colhida até a quinta-feira, 16, ante 0,3% uma semana antes e 6% no mesmo período do ano passado. O número é levemente inferior ao 1,8% em data equivalente da safra 2022/23 e é o mais baixo para esta época do ano desde a safra 2020/21. O excesso de chuva em Mato Grosso faz da colheita no Estado a mais lenta da série histórica da AgRural, iniciada na safra 2010/11, e em outros Estados do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Em contrapartida, no Sul do País e no sul de Mato Grosso do Sul, a baixa umidade seguiu pressionando o potencial das lavouras em enchimento de grãos. Em dezembro, a AgRural estimou a produção brasileira de soja 2024/25 em 171,5 milhões de toneladas. A colheita do milho primeira safra 2024/25 atingiu 4,1% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, ante 7,9% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Como é comum nesta época do ano, os trabalhos estão concentrados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que têm calendário mais antecipado."Com chuva em excesso em Mato Grosso e de menos no Paraná, o plantio da safrinha 2025 de milho começou com o pé esquerdo no Centro-Sul do Brasil", disse a AgRural. O levantamento mostra que apenas 0,3% da área estimada para a região estava semeada, contra 4,9% no mesmo período da safrinha 2024. É o começo de plantio mais lento desde 2021.A AgRural estima a produção total de milho 2024/25 em 121,3 milhões de toneladas. O número passará por revisão mensal na segunda quinzena deste mês.