Ações da China e de Hong Kong sobem após telefonema entre Trump e Xi acalmar nervos

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira uma vez que o telefonema entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e presidente chinês, Xi Jinping, aliviou algumas das tensões sino-americanas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,08%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,45%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,75%.

O setor de tecnologia liderou os avanços offshore, com a plataforma de entrega de alimentos Meituan subindo 6,8% e a gigante do comércio eletrônico Alibaba avançando 6,1%.

O sentimento foi positivo nesta segunda-feira depois que Trump e Xi discutiram questões como TikTok, comércio e Taiwan em uma ligação telefônica na sexta-feira, enquanto Trump assume a Casa Branca novamente prometendo tarifas que podem aumentar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

"Isso envia um sinal positivo para os mercados, pelo menos eles ainda estão conversando", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia. "O mercado já precificou uma quantidade substancial de riscos depois que Trump ganhou a eleição, então há uma chance de uma reversão média no sentimento após o pessimismo excessivo."

Ainda assim, os investidores preveem que a volatilidade do mercado aumentará nos próximos dias, já que Trump deverá anunciar uma série de decretos nesta segunda, abrangendo segurança, deportações, questões tarifárias e outras promessas de campanha.

