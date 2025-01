Vai murchar? Como ficará o shape de Gracyanne após cem dias de BBB

A forma física de Gracyanne Barbosa, 41, está gerando expectativa nos telespectadores do Big Brother Brasil 25. Acostumada ao alto consumo de proteína e longas horas de musculação, a influencer viverá um desafio para manter sua forma no reality. Mas será que as mudanças na rotina impactarão seu shape?

Mudanças que o corpo enfrentará

O shape da Gracy pode até mudar, mas seus músculos não irão embora por completo. Segundo Guilherme Leme, gerente técnico da rede Bio Ritmo, essa história de que o músculo desaparece rapidamente é mito. "É lenda, demora muito tempo para que uma pessoa como a Gracyanne perca sua massa muscular. Não acontece em um mês", explica.

É possível preservar o que ela tem com os recursos disponíveis no BBB. É o que diz o médico do esporte e ortopedista Roberto Ranzini, do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. "A musculação demanda alimentação e treino constante. Se ela mantiver uma alimentação razoável e usar a imaginação para reproduzir os exercícios com o que está disponível na academia, consegue preservar o que tem", explica.

O metabolismo pode ser impactado pela falta de sono e consumo de bebidas alcoólicas. "Ela não vai dormir direito e o álcool atrapalha o metabolismo. Ele precisa restringir a ingestão de bebidas, tomar muita água e comer uma quantidade suficiente de proteína", explica Ranzini.

A interrupção de anabolizantes impacta mais o corpo do que a falta de malhação. Gracyanne já disse em diversas entrevistas que não faz uso de "bomba", que nunca procurou um shape rápido. A interrupção do uso dessas substâncias é bem mais impactante às formas físicas. "Se ela tomasse testosterona, iria perder um pouco de definição. O pior seriam os efeitos colaterais, como a produção de testosterona desregulada — ou interrompida—, que pode causar alterações no humor", diz Ranzini.

O que pode acontecer é um decréscimo de força. Principalmente porque a academia do confinamento é mais limitada do que as que Gracyanne deve frequentar. "Ela vai voltar a treinar fora da casa com novas cargas, porque o nível de força passa por um declínio. Mas continuará muito bem fisicamente", diz Leme.