Trump vai ressuscitar TikTok nos EUA, mas quer 50% de propriedade dos norte-americanos

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump disse que ressuscitará o acesso ao TikTok nos Estados Unidos por meio de uma ordem executiva após sua posse na segunda-feira, mas afirmou que quer que o popular aplicativo de mídia social tenha pelo menos 50% de propriedade de investidores norte-americanos.

O TikTok parou de funcionar para seus 170 milhões de usuários norte-americanos no final do sábado, antes que uma lei que o fechou por motivos de segurança nacional entrasse em vigor neste domingo. As autoridades dos EUA haviam alertado que, sob a empresa controladora chinesa ByteDance, havia o risco de os dados dos cidadãos norte-americanos serem usados indevidamente.

Trump disse que “estenderia o prazo antes que as proibições da lei entrassem em vigor, para que possamos fazer um acordo para proteger nossa segurança nacional”.

“Eu gostaria que os Estados Unidos tivessem uma posição de propriedade de 50% em uma joint venture. Ao fazer isso, salvaremos o TikTok, o manteremos em boas mãos e permitiremos que ele cresça”, escreveu ele na rede social Truth Social.