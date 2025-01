Trump na Casa Branca dá gás a onda conservadora, mas sem tirar foco dos EUA

A posse de Donald Trump para mais um mandato presidencial de 4 anos nos EUA, além de sacramentar a divisão da sociedade americana, tem implicações globais no que sua imagem representa para movimentos e políticos de extrema direita.

Assim como sua primeira vitória, em 2016, ajudou a levantar a moral de movimentos ideológicos ultraconservadores em todo o mundo, dessa vez não será diferente.

Epecialistas ouvidos pelo UOL apontam que o caráter protecionista e nacionalista do republicano, bem como suas promessas de campanha mais focadas nos EUA, colocam dúvida o quão longe ele pode ir para se tornar o líder dessa onda global.

Trump é um político isolacionista, em certa medida. Ele está muito preocupado com os EUA , e o lema dele é 'America First' [América primeiro]. Não sei se ele necessariamente vai tomar para si a tarefa de liderar uma frente de extrema direita no mundo, mas ele agrega uma camada de legitimidade e de simbolismo em torno desse movimento.

Fábio de Sá e Silva, professor associado de Estudos Internacionais e de Estudos Brasileiros na Universidade de Oklahoma (EUA)

Na Europa, o presidente eleito encontra seis possíveis aliados que ajudam a propagar ideias conservadoras e anti-imigração: Itália, Finlândia, Eslováquia, Hungria, Croácia e República Tcheca.

Todos esses países têm governantes de extrema direita, além de um ambiente fértil para o crescimento de partidos que, por enquanto, não conseguiram alcançar a maioria dos assentos nos parlamentos, como o Vox, da Espanha, o Alternativa para a Alemanha (AfD) e o Partido Reunião Nacional (RN), na França.

13.mai.2019 - Foto de arquivo: Donald Trump se encontra com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, no salão Oval da Casa Branca, em Washington Imagem: Doug Mills/The New York Times

Rejeição à ONU e conflito no Oriente Médio

A rejeição ao fortalecimento da ONU e a programas multilaterais também entram na agenda comum desses líderes, destaca a Carolina Pedroso, professora de relações internacionais da Unifesp. Um aspecto que contrasta diretamente com a política externa promovida pelo governo Lula (PT), que defende reformas em sistemas como o Conselho de Segurança da ONU.

Para a professora, "o sistema ONU como um todo ficaria muito mais enfraquecido, como ficou na sua primeira presidência", com mais cortes provavelmente no escopo do mandato presidencial.

Mais do que os partidos e os líderes, os encontros promovidos por organizações conservadoras desempenham o papel de legitimação da extrema direita enquanto ideologia política.

Um dos eventos é o CPAC, conferência conservadora criada nos EUA e trazida ao Brasil pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) —uma oportunidade para destacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enquanto representante desse movimento trumpista no Brasil, especialmente em um momento de aparente racha na direita após as eleições municipais.

A eleição do republicano deve trazer "insights" sobre essas estratégias:

O fato é que a esquerda é muito mais dividida entre si do que a extrema direita, que tem demonstrado nos últimos anos bastante homogeneidade, principalmente desses objetivos mais gerais, de como chegar ao poder, de um modus operandi de atuação, de como fazer campanha eleitoral. Eles inclusive usam estratégias muito semelhantes.

Carolina Pedroso

Trump deve inspirar, mas não deve ter essa agenda enquanto sua prioridade, avalia Sá e Silva. "Há trocas e legitimações recíprocas. O Trump deve ser chamado para ir a eventos, tirar foto ao lado de algumas dessas pessoas, tudo isso deve acontecer, mas a prioridade dele deve ser de realmente conduzir uma mudança em políticas públicas e na própria estrutura democrática mesmo nos Estados Unidos".

Além de Bolsonaro, outro nome a possivelmente ganhar destaque com Trump na América Latina é Javier Milei e, embora de forma aparentemente contraditória, o ditador venezuelano Nicolás Maduro: isso porque uma figura como Trump sustenta o discurso de que Maduro precisava "proteger" a Venezuela de "interesses imperialistas", explica Carolina Pedroso.

Enquanto Trump não indica quais serão seus movimentos em relação aos seus pares, uma coisa é certa: o declínio do império americano enquanto modelo de democracia.