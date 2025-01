Suspeito de matar assessor de vereadora no RJ é policial civil, diz polícia

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro identificou o suspeito de matar o empresário e assessor Marcelo dos Anjos Abitan da Silva.

O que aconteceu

Polícia concluiu a perícia. Depois de analisar imagens de câmeras de segurança e realizar perícia no local, investigadores da Polícia Civil do RJ descobriram a identidade do autor dos disparos contra Silva.

Segundo a corporação, o suspeito é um policial civil. Os agentes que trabalham no caso tentam, neste momento, localizá-lo.

Agentes tentam localizar o suspeito para prendê-lo. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que "está representando pela prisão do suspeito" e que "não compactua com quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus servidores."

Investigação segue em andamento. Segundo a corporação, seguirá obedecendo os trâmites da legislação vigente.

Empresário tinha loja de brinquedos. Conhecido como "Marcelo dos Brinquedos", Marcelo era dono de loja em Madureira, na zona norte do Rio. Era também assessor da vereadora Vera Lins (Progressistas).

Ele estava hospedado com a família no hotel Wyndham, na Barra da Tijuca. Foi morto a tiros após discutir com o suspeito, que havia estacionado de forma irregular na entrada do estabelecimento.