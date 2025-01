Santander avalia deixar Reino Unido em meio a frustração com bancos comerciais, diz jornal

(Reuters) - O Banco Santander está reconsiderando manter sua presença na Grã-Bretanha, duas décadas após a aquisição do Abbey National, que o tornou um importante player entre os bancos comerciais do Reino Unido, informou o jornal Financial Times no sábado, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O banco está explorando uma série de opções estratégicas, e uma delas é deixar o mercado britânico, disse a reportagem, acrescentando que nenhum acordo ou anúncio é iminente e que a revisão desse status ainda segue em um estágio inicial.

O banco está examinando uma saída da Grã-Bretanha em parte porque quer se concentrar em regiões de maior crescimento, como os EUA, informou o FT. O Santander não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters fora de seu horário comercial normal.

A mudança ocorre no momento em que o credor espanhol reservou 295 milhões de libras (ou 358,81 milhões de dólares) para cobrir possíveis custos relacionados a uma investigação em todo o setor sobre comissões de financiamento de automóveis.

O Santander também reduziu sua força de trabalho na Grã-Bretanha por meio de uma rodada de 1.400 cortes de empregos em outubro.