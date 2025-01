Rio de Janeiro tem domingo de calor intenso e temperatura ultrapassa os 40ºC

Conhecida pelas altas temperaturas no verão, a cidade do Rio de Janeiro registrou 41ºC neste domingo,19. A alta de temperaturas lotou praias da cidade, cartão-postal do País. Segundo informações do Centro de Operações Rio (COR), a temperatura máxima foi registrada às 15h na estação de Irajá, na zona norte. Já a mínima de 21,2 ºC, foi registrada 1h na estação do Forte de Copacabana, na zona sul da cidade.

A previsão para os próximos dias é de ainda mais calor. De acordo com o COR, na segunda e na terça-feira haverá pancadas de chuva, mas a temperatura ultrapassará os 40ºC.

A cidade do Rio foi o primeiro município do País a instituir um protocolo de calor, com níveis que variam de 1 a 5, e orientações para cada um deles.

O protocolo carioca, implementado em junho, estabelece medidas que podem ou devem ser tomadas pela prefeitura em cada um dos cenários, como cancelamento de eventos, ofertas de estações de hidratação, entre outros.

A diretriz também inclui medidas de comunicação e adaptação dos serviços públicos. O protocolo começou a ser idealizado após o show da cantora Taylor Swift, em novembro do ano passado, quando a fã Ana Clara Benevides morreu após um quadro de exaustão térmica.

Em entrevista ao Estadão em outubro, a superintendente de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, Gislani Mateus, responsável pelo protocolo, defendeu que mais cidades utilizem a ferramenta.

"A gente sabe que essas mudanças climáticas vão causar eventos extremos cada vez mais frequentes, então é importante que principalmente os grandes centros urbanos estejam preparados para lidar (com a situação)", disse.