Quem são as três reféns israelenses que devem ser libertadas pelo Hamas

O Hamas informou a Israel o nome das três reféns que serão libertadas neste domingo (19) como parte de um acordo de cessar-fogo: Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31. Veja abaixo quem são as três mulheres que devem deixar grupo de reféns.

O que aconteceu

Três mulheres estão na lista das reféns que devem ser libertadas no domingo (19). Em troca, 95 prisioneiros palestinos devem ser libertados. Israel confirmou o recebimento da lista, dando início ao cessar-fogo às 11h15 de hoje, no horário local (6h15 no horário de Brasília) —três horas depois do inicialmente previsto.

Romi Gonen tem 24 anos Imagem: Reprodução/redes sociais

Romi Gonen tinha 23 anos no dia do ataque e estava no festival de música eletrônica Nova, invadido pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. No momento do ataque, ela conseguiu ligar para a mãe, Meirav, enquanto tentava fugir do local, segundo o jornal "The Jerusalem Post". Três amigas da jovem, que estavam com ela naquele dia, foram assassinadas.

Mãe de Romi virou símbolo da luta para libertar os reféns do Hamas. Meirav Leshem Gonen se encontrou com líderes mundiais, ministros do governo e organizações internacionais implorando para que fossem feitos mais esforços para levar sua filha para casa.

Refém libertada anteriormente disse que Romi estava viva, mas em más condições de saúde. "A mão dela não funciona. Os dedos dela mal se movem e estão mudando de cor — e isso foi há 10 semanas", disse a família ao jornal "Daily Mail".

Doron Steinbrecher tem 31 anos e é enfermeira veterinária Imagem: Reprodução/redes sociais

Doron Steinbrecher, 31, tem dupla nacionalidade: israelense e romena. A enfermeira veterinária estava no apartamento dela, no kibutz (comunidade) Kfar Azza, em Israel, quando foi levada pelo Hamas, segundo o "The Jerusalem Post".

Hamas divulgou vídeo em janeiro de 2024 no qual Doron aparecia. De acordo com "The New York Times", ela estava ao lado de outras prisioneiras, que imploravam pela libertação.

Última mensagem da refém para família foi um áudio. "Eles me pegaram, eles me pegaram", diz a gravação, compartilhada por sua mãe com o jornal "Financial Times". Em janeiro de 2024, após 107 dias em cativeiro, o Hamas divulgou um vídeo mostrando Doron e outros dois reféns dentro de túneis.

Família alegou que o Hamas não estava fornecendo a ela a medicação necessária. A mãe levantou a questão com a Cruz Vermelha, mas não disse qual doença a filha tem.

Emily Damari, 28, é britânica-israelense Imagem: Reprodução/redes sociais

Emily Damari, 28, tem dupla cidadania: britânica e israelense. Ela foi feita refém durante o ataque do Hamas ao Kfar Azza junto com outros 37 moradores do kibutz. Ela foi baleada na mão, vendada e forçada a entrar em seu próprio carro, levado então para Gaza, de acordo com a Sky News.

Ela foi criada em Israel, mas viajava para a Grã-Bretanha com frequência, de acordo com a mãe. A britânica Mandy Damari foi até Israel em dezembro para implorar por um acordo de reféns e cessar-fogo.

Mandy Damari disse que a filha era fã de futebol e que gostava de beber. Ela discursou em um evento no Hyde Park, em Londres, e disse que a filha tem um "clássico senso de humor britânico, com uma pitada de chutzpah israelense para completar".