Quem são as reféns israelenses libertados pelo Hamas neste domingo

JERUSALÉM (Reuters) - O grupo militante palestino Hamas libertou três reféns israelenses neste domingo, como parte da primeira fase de seu acordo de cessar-fogo com Israel.

O governo de Israel confirmou os nomes das três mulheres depois que elas foram entregues aos militares israelenses em Gaza pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. As três estão agora dentro do território israelense, disse Israel.

ROMI GONEN

Gonen, de 24 anos, é dançarina e foi sequestrada por homens armados do Hamas no festival de música Nova no dia 7 de outubro de 2023.

Gonen passou horas se escondendo dos atiradores com vários amigos antes de levar um tiro na mão. Ela estava ao telefone com a família quando a ouviram dizer “Vou morrer hoje”.

A última coisa que eles ouviram os agressores dizerem, em árabe, foi “ela está viva, vamos levá-la”. Mais tarde, seu telefone foi rastreado até um local na Faixa de Gaza.

DORON STEINBRECHER

Steinbrecher, de 31 anos, é enfermeira veterinária e foi levada de sua casa em Kibbutz Kfar Aza, uma das comunidades mais atingidas pelo ataque do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel.

Poucas horas após o início do ataque, ela telefonou para os pais dizendo que estava com medo e que homens armados haviam chegado ao seu prédio.

Em seguida, ela enviou uma mensagem de voz para seus amigos dizendo: “Eles chegaram, eles me pegaram”.

EMILY DAMARI

Damari, de 28 anos, é uma britânica-israelense que foi sequestrada em sua casa em Kibbutz Kfar Aza. Ela cresceu em Londres e é torcedora do clube de futebol Tottenham Hotspur.

De acordo com sua mãe, ela levou um tiro na mão, foi ferida por estilhaços na perna, teve os olhos vendados, foi colocada no banco de trás de seu próprio carro e levada para Gaza.