Quem são os prisioneiros palestinos que devem ser libertados por Israel

Israel deverá libertar nas próximas horas 90 prisioneiros palestinos como parte do acordo pelo cessar-fogo na faixa de Gaza, que começou a valer neste domingo (19). A liberação será feita em troca de três reféns israelenses que foram raptadas pelo Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

No total, ao longo dos 42 dias da primeira fase do cessar-fogo, Israel deverá libertar mais de mil prisioneiros palestinos.

O que aconteceu

Israel e o Hamas fecharam um acordo de troca de reféns para interromper a guerra em Gaza. Os palestinos serão libertados em troca de três mulheres israelenses que foram capturadas no início da guerra, em outubro de 2023. As três reféns israelenses foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha no início da tarde (horário de Brasília) deste domingo (19).

Depois que as reféns israelenses foram libertadas, a Autoridade Nacional Palestina divulgou uma lista com os nomes dos 90 prisioneiros que serão libertados por Israel. Segundo o jornal "The New York Times", a lista tem apenas mulheres e menores de idade, e inclui Khalida Jarrar, 62, uma das mais famosas prisioneiras palestinas.

Jarrar foi presa por forças israelenses em sua casa, na Cisjordânia, em 26 de dezembro de 2023. É pesquisadora da Universidade Birzeit e uma das líderes do grupo de esquerda Frente Popular para a Libertação da Palestina, considerado terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Foi eleita para o parlamento palestino nas eleições de 2006 e está em Israel sob prisão administrativa, ou seja, sem acusação formal.

Os prisioneiros palestinos estão na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel. Eles estão no presídio de Ofer, que é controlado pelo exército israelense, e deverão ser entregues à Cruz Vermelha no local, de acordo com o "The New York Times". Após terem as identidades verificadas, os palestinos deverão ser transferidos.